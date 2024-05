VIDEO: ¡A lo grande! Javier Aguirre dice adiós entre aplausos

El técnico mexicano Javier ‘Vasco’ Aguirre ha celebrado la última conferencia de prensa como entrenador del Mallorca en medio de los aplausos de sus jugadores y en un ambiente relajado, en el que incluso bromeó, sin entrar en detalles de la reunión en la que el club le anunció que no le renovaría el contrato.

“Es un ciclo que cierra. Fue bonito mientras duró. En el marco de respeto y profesionalismo logramos grandes cosas. Prometo no quebrarme, esto es lo que me llevo”, declaró Aguirre en medio del reconocimiento que le mostraron sus jugadores en la sala de prensa previo a enfrentar al Getafe en la última jornada de LaLiga española.

Te puede interesar: Emotivos mensajes de jugadores del Barcelona a Xavi Hernández

“Esta es la primera vez que me despiden con aplausos. Es fantástico. El club me dijo que querían que nos reuniéramos (para anunciar que no seguiría), y en principio me pareció precipitado, forzado. Pero la educación debe ir por delante; además, me acompañó gente maravillosa”, señaló el ‘Vasco’ en relación al acto de despedida que el Mallorca organizó el pasado jueves en una sala de Son Moix.

Javier Aguirre pone en duda su futuro como técnico

Su futuro como técnico, no lo quiso desvelar. “No sé si (en Getafe) será mi último partido. La energía se va diluyendo. Me han llamado equipos fuera de España y estoy en la duda. Empecé en 1996 y nunca me imaginé que 28 años después iba a estar aquí", apuntó.

Javier Aguirre pondrá fin a la etapa de poco más de dos años en el banquillo del Mallorca este domingo en el mismo escenario en el que inició su etapa en la isla (marzo de 2022).

“En Getafe hay que terminar bien la temporada, acabar bien el ciclo. No tenemos que hacer un partido en el que todo nos dé igual. No. Hay que ser profesional hasta el último instante, cumplir con el contrato. Y con el compromiso que tiene este grupo humano seguro que mañana darán la cara”, enfatizó.

👏🏻👏🏻👏🏻ES-PEC-TA-CU-LAR👏🏻👏🏻👏🏻



El afecto de la plantilla a Javier Aguirre en su última previa como entrenador del @RCD_Mallorca



📹 Alberto Hernando pic.twitter.com/5kusZll9rM — SER Deportivos Baleares (@SERdepbaleares) May 25, 2024



Al ser cuestionado de si se había formado una opinión de porqué la directiva, con el director de futbol Pablo Ortells al frente, no le había ofrecido la renovación de su contrato, respondió con ironía: “Lo entiendo y lo respeto, quizás había cosas que al club no le gustaban. Me di cuenta de que algo olía mal cuando empezaron a aparecer nombres (de entrenadores candidatos a sustituirle). Y eso no había ocurrido la temporada pasada”.

Te puede interesar: Así reaccionó Guardiola y Luis Enrique al despido de Xavi Hernández

“Soy gente del futbol, adjuntó, pero el que venga encontrará aquí a una familia. Han sido 96 partidos aquí y la palabra que mejor lo define es ‘cariño’. Hemos formado un bonito grupo y, quizás, con tres o cuatro cositas podíamos hacer una buena temporada el próximo año. No lo sé".

Javier Aguirre no quiso develar los términos de su salida

Aguirre, asimismo, no quiso revelar el contenido de los términos en que Ortells le comunicó que no seguía: “Eso queda entre nosotros, son cosas privadas. No me gusta enviar mensajes a través de la prensa. El club es importante. Los demás vamos de paso”, finalizó.