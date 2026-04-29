¿Titular para la Copa Mundial de la FIFA 2026™? El delantero de México que acaba de marcar un doblete en partido de liga (VIDEO)

Este miércoles 29 de abril del 2026, un futbolista de la Selección Mexicana que se encuentra peleando por un lugar en la convocatoria para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, logró marcar un doblete destacado con su equipo en un partido de liga.

El futbolista que sigue encendido de cara al arco es Julián Quiñones. El delantero logró marcar dos goles con el Al-Qadisiya, en el partido ante Al Riyadh, de la Jornada 30 de la Primera División de Arabia Saudita.

VIDEO: Así fue el doblete de Julián Quiñones

El primer gol de Julián Quiñones en el partido llegó al minuto 86 del segundo tiempo, fue el tercer gol del encuentro. La anotación llegó por la banda izquierda, un centro razo para Quiñones que solo, de cara al arco y con el portero mal posicionado, logró mandar el balón al fondo de las redes.

Julián Quiñones 🇲🇽 marca de nueva cuenta con Al-Qasdiah y ya suma 66G+A desde su llegada a Arabia Saudita 🇸🇦. Finalmente, ahora que su convocatoria al Mundial está prácticamente confirmada, ojalá sea utilizado como delantero y no como jugador de banda. pic.twitter.com/8ZE2D8ijRc — Julio Rodríguez (@julioordz10) April 29, 2026

Su segundo gol llegó al minuto 94, segundos antes de que termine el encuentro. Una jugada similar, por la banda, un centro por abajo en el que llegó barriendose para mandar el balón al fondo de las redes.

Doblete de Julián Quiñones 🇲🇽 ante Al-Riyadh. Ya son 67G+A para el delantero mexicano quien se mantiene como el líder de goleo de la Saudí Pro League con 28 anotaciones en la presente temporada. Llegará en un grandísimo momento al Mundial.🔜🏆 pic.twitter.com/KRU0oSN0Eq — Julio Rodríguez (@julioordz10) April 29, 2026

Los números de Julián Quiñones con el Al-Qadisiya

Quiñones registra un total de 64 encuentros disputados con el Al-Qadisiya en los que ha marcado un total de 57 goles y 10 asistencias en 5,591 minutos disputados en el terreno de juego.