logo deportes horizontal
Internacional SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

¿Titular para la Copa Mundial de la FIFA 2026™? El delantero de México que acaba de marcar un doblete en partido de liga (VIDEO)

Un futbolista de la Selección Mexicana logró marcar un doblete y empieza a pelear por ser titular para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Julian Quiñones Al-Qadisah
|X Al-Qadisah

Escrito por: Iván Vilchis

Este miércoles 29 de abril del 2026, un futbolista de la Selección Mexicana que se encuentra peleando por un lugar en la convocatoria para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, logró marcar un doblete destacado con su equipo en un partido de liga.

El futbolista que sigue encendido de cara al arco es Julián Quiñones. El delantero logró marcar dos goles con el Al-Qadisiya, en el partido ante Al Riyadh, de la Jornada 30 de la Primera División de Arabia Saudita.

VIDEO: Así fue el doblete de Julián Quiñones

El primer gol de Julián Quiñones en el partido llegó al minuto 86 del segundo tiempo, fue el tercer gol del encuentro. La anotación llegó por la banda izquierda, un centro razo para Quiñones que solo, de cara al arco y con el portero mal posicionado, logró mandar el balón al fondo de las redes.

Su segundo gol llegó al minuto 94, segundos antes de que termine el encuentro. Una jugada similar, por la banda, un centro por abajo en el que llegó barriendose para mandar el balón al fondo de las redes.

Los números de Julián Quiñones con el Al-Qadisiya

Quiñones registra un total de 64 encuentros disputados con el Al-Qadisiya en los que ha marcado un total de 57 goles y 10 asistencias en 5,591 minutos disputados en el terreno de juego.

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo