VIDEO: Perrito se vuelve viral al practicar BOX con su dueño y un saquito en el gimnasio

El box está convertido en uno de los deportes más populares y, a su vez, más importantes y reconocidos que México tiene junto a otras disciplinas como el futbol y los clavados. Por tal motivo, no sorprende del todo que un perrito se haya vuelto viral por practicar con un saquito en un gimnasio.

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Se trata de uno de los videos más tiernos y llamativos que se han vuelto virales en las redes sociales en los últimos meses. Este tiene como protagonista a un perrito de raza pequeña que tomó la decisión de entrenar box junto con su dueño al interior de un gimnasio en México.

¿Cómo entrena box el perrito dentro del gimnasio?

Fue a través de las redes sociales, más precisamente Instagram, que se volvió viral un video en el que un perrito comienza a ver cómo su dueño entrena golpes de box para, inmediatamente, copiar sus movimientos a través de pequeñas pataditas, suaves ladridos y mordidas en su saquito de box.

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El video se volvió tendencia en el mundo digital no solo por la ternura que este sugiere, sino también por la forma en cómo imita a su dueño una vez que este comienza a golpear el saco de box. Otro punto a detallar es que el perrito tiene su propio saquito de boxeo, el cual es similar a su estatura.

Y, como era de esperarse, este video trajo consigo muchos comentarios en las redes sociales. Algunos usuarios aseguraron que este ambiente no era el idóneo para esta clase de lomitos; sin embargo, la gran mayoría aplaudió el “deseo” del perrito por hacer ejercicio a la par de su dueño.

¿Quiénes son los mejores boxeadores mexicanos de la historia?

Además de Julio César Chávez, que es considerado uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, México destaca por tener pugilistas de calibre internacional tales como Juan Manuel Márquez, el Terrible Morales, Marco Antonio Barrera, Rubén Olivares y, más recientemente, Saúl Álvarez.