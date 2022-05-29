Pollo Aguilar vence a Alfredo Blanco tras brutal TKO en 2 rounds
Pollo Aguilar consiguió una buena victoria por KO ante Alfredo Blanco en sólo 2 rounds, en una función de box realizada en Tijuana tras la baja de Jackie Nava
Box Azteca presenció una batalla de alto calibre entre Omar ‘Pollo’ Aguilar enfrentando al argentino Alfredo Blanco, mismo que se quiso complicar por lapsos pero al final terminó cayendo por la vía del cloroformo; el mexicano mantuvo su invicto.
Pollo Aguilar es uno de los pugilistas aztecas con mejor récord dentro del profesionalismo en cuando a KO, pues tras esta pelea se confirma como un noqueador nato, además de que sigue escalando en su división en busca de una oportunidad mayor.
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Pollo Aguilar noqueó a Alfredo Blanco
Tras una aguerrida pelea en Tijuana, recordando que fueron la pelea estelar tras la lesión de Jackie Nava, Omar Aguilar venció en sólo dos rounds al argentino, luego de conectarle una buena combinación de golpes a su rival.
El peleador mexicano extiende su marca 24-0 donde hay que resaltar que 23 de esso triunfos han venido por la vía del KO, siendo uno de los mejores récords de la actualidad.
Por su parte Blanco, quein ninca había sido noqueado, queda con un historial de 22-12, con 11 victorias por la vía rápida.
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