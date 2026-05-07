VIDEO | Rafael Márquez REVELA las primeras imágenes de la concentración de la Selección Mexicana

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Revive el resumen extendido del partido entre México y Bélgica, un amistoso internacional lleno de intensidad, emociones y grandes jugadas. Disfruta todos los goles, atajadas, fallas y momentos clave de este gran encuentro.
México y Bélgica empatan 1-1 en un amistoso internacional lleno de intensidad, llegadas y grandes momentos.
Bélgica demuestra su calidad con una jugada de fantasía, llena de técnica y precisión ante México.
Dodi Lukébakio aparece para marcar el gol del empate y poner el 1-1 entre México y Bélgica en este amistoso internacional.
México arma una triangulación espectacular, digna de videojuego, pero Julián Quiñones no logra concretar la jugada.
Jorge Sánchez marca el primer gol del partido y pone arriba a México 1-0 frente a Bélgica en este amistoso internacional.
México no deja de insistir y genera peligro con un tiro cruzado de Jesús Gallardo, pero Orbelín Pineda no logra cerrar la jugada. El Tri sigue llegando con intensidad en busca del primer gol.
Julián Quiñones estuvo a nada de marcar el primero, pero el balón se queda en la línea en el duelo entre México y Bélgica. Una jugada que dejó a todos con el grito de gol en la garganta.
Así fue el momento en que los jugadores saltan a la cancha y se entonan los himnos nacionales previo al partido entre México y Bélgica.
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