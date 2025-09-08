¿Vincent Aboubakar a Pumas? Afición de Camerún tacha al club como “basura”

El mercado de fichajes en la Liga BBVA MX está a punto de terminar, por lo que las compras de pánico caerán en los próximos días. En este sentido, los Pumas de la UNAM están buscando desesperadamente un atacante que compita con Memo Martínez, por lo que el nombre de Vincent Aboubakar comenzó a sonar con fuerza.

Aaron Ramsey llega a Pumas

Vincent Aboubakar es un elemento camerunés que en el pasado tuvo grandes momentos, sobre todo, en el Porto de Portugal, por lo que su hipotética llegada a los Pumas de la UNAM podría significar un fuerte golpe en cuanto a bombas se refiere. Ahora bien, ¿qué piensa la afición de Camerún sobre su posible llegada a México?

¿Quién es y cuántos años tiene Vincent Aboubakar?

Nacido el 22 de enero de 1992 en Garoua, Vincent Aboubakar es un centro delantero de 33 años de edad que ha tenido la suerte de estar la mayor parte de su carrera en el futbol del viejo continente, aunque hoy en día se encuentra sin equipo tras su último paso por Turquía.

🚨INFO MERCATO !



Le club des Pumas au Mexique souhaite signer Vincent Aboubakar, une offre d’une saison avec une autre en option lui a été faite.



Le club mexicain attend une réponse de l’international camerounais à la fin de la trêve internationale.🇲🇽🤔@ligamx_fr pic.twitter.com/URPgaNLLh1 — 𝗝𝗼𝘂𝗲𝘂𝗿𝘀 𝗰𝗮𝗺𝗲𝗿𝗼𝘂𝗻𝗮𝗶𝘀 🇨🇲🦁 (@JoueursCMR) September 7, 2025

¿En qué equipos ha jugado y cuántos goles tiene?

A lo largo de su carrera, Vincent Aboubakar ha formado parte de escuadras de calibre tales como el Lorient, Besiktas, Porto, Al Nassr y, más recientemente, el Hatayspor de Turquía. De hecho, Transfermarkt revela que, a nivel clubes, el camerunés suma 171 goles en 428 encuentros disputados.

¿Vincent Aboubakar es una opción real para Pumas?

En redes sociales ha circulado el rumor respecto a la posibilidad que coloca a Vincent Aboubakar en la órbita de Pumas como su refuerzo bomba toda vez que el jugador actualmente se encuentra sin equipo. No obstante, vale decir que, oficialmente, no existe ningún acuerdo hasta el momento.

Oui mais l’équipe en question est nul c’est plus les PUMAS d’avant ils sont vraiment nul frère crois moi — 𝑳𝒂 𝒍𝒆𝒈𝒆𝒏𝒅𝒆 🇨🇲🇩🇪 (@ntz_zoo91) September 7, 2025

Afición de Camerún llama a Pumas “equipo basura”

El posible fichaje de Aboubakar con Pumas no ha generado reacciones positivas entre los fanáticos cameruneses. De hecho, varios de estos han aprovechado sus redes sociales para llamar a los de la UNAM un “club basura” considerando que actualmente no compite con otras escuadras por el título de la Liga BBVA MX , por lo que le recomendaron no llegar a esta institución.