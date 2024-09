Vinícius Jr. pide cambio de sede del Mundial 2030 y ya le respondieron

Fuertes declaraciones de Vinícius Jr. quien señala que la sede de la Copa del Mundo 2030 tendría que cambiar de ubicación si España no avanza en la lucha contra el racismo.

“Hasta el 2030 tenemos un margen muy grande para la evolución. Espero que España pueda evolucionar y entender lo serio que es insultar a una persona por el color de su piel”, dijo en entrevista a la cadena CNN.

“Si las cosas no evolucionan hasta 2030, creo que (el Mundial) necesita cambiar su ubicación porque el jugador no se siente cómodo y seguro de jugar en un país donde pueda sufrir racismo. Es complicado, pero yo creo y quiero hacer todo para que las cosas puedan cambiar porque hay muchas personas en España, o incluso la mayoría, que no son racistas, pero hay un pequeño grupo que acaba afectando a la imagen de un país que es tan agradable para vivir. Me encantar estar aquí y me encanta jugar para el Real Madrid”, adjuntó el jugador brasileño.

La figura, la sorpresa y la decepción de la fecha 6 de la Liga BBVA MX

La estrella brasileña hizo estas declaraciones el pasado 28 de agosto y de la que se han hecho eco en medios españoles y las redes sociales.

Vinícius Jr. elogió los cambios adoptados contra el racismo en España, pero consideró que se puede hacer más.

El alcalde de Madrid le responde a Vinícius Jr.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha considerado este día que el jugador del Real Madrid ha “metido la pata” al poner en tela de juicio la idoneidad de que España acoja el Mundial de 2030 debido al racismo en los estadios, por lo que el regidor ha pedido al delantero que rectifique esas declaraciones.

“Espero que rectifique inmediatamente esas declaraciones. Somos conscientes todos de que, efectivamente, hay episodios racistas todavía en la sociedad y que tenemos que trabajar muy duro para eliminar esos episodios racistas, pero es profundamente injusto con España, y particularmente con Madrid, decir que somos una sociedad racista”, señaló el alcalde Martínez-Almeida.

El primer edil de la capital ha expuesto que Vinícius “es un extraordinario jugador de fútbol”, pero ello “no quiere decir que uno no pueda meter la pata, y en este caso ha metido la pata”.

“Vinícius tiene a la inmensa mayoría de la sociedad española a su lado para combatir el racismo. Lo que no podemos es estar a su lado cuando nos llama prácticamente a todo el conjunto de la sociedad española, y particularmente de la sociedad madrileña, racistas, porque no lo puedo aceptar”, finalizó José Luis Martínez-Almeida.

El Mundial 2030 no solo España será sede, sino también se jugará en territorio de Marruecos y Portugal. Así como, en Argentina Paraguay y Uruguay por conmemoración del centenario de la primera Copa del Mundo.