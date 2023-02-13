Vinimos aquí para ganar, pero nos quedamos cortos: Jalen Hurts

El quarterback de Philadelphia Eagles, Jalen Hurts, declaró después del Super Bowl LVII su "dolor" por haber perdido 38-35 contra los Kansas City Chiefs, pero considera que en la vida "o ganas, o aprendes".

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"Perdimos. Vinimos aquí para ganar, pero nos quedamos cortos. (...) Ahora es un sentimiento complicado, nos quedamos cortos, pero el único camino es el del crecimiento. La mentalidad es ir hacia adelante", apuntó Jalen Hurts posterior al partido.

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"Estoy orgulloso de este equipo, por todo lo que superamos este año. Obviamente nos quedamos cortos, pero en las dificultades decides tú si quieres aprender de ellas", añadió el mariscal de campo.

Hurts, que lanzó para 304 yardas, con un pase de 'touchdown' y tres anotaciones por carrera, destacó que siempre está enfocado en "dar otros pasos para mejorar".

"O ganas o aprendes, es lo que siento", finalizó.

Jalen Hurts, con un futuro brillante en la NFL

El Super Bowl LVII acabó con Patrick Mahomes y los Kansas City Chiefs levantando al cielo el Trofeo Vince Lombardi su segundo título en cuatro años. Mahomes dio un paso más hacia la gloria eterna y le ganó un duelo espectacular a Jalen Hurts cuya derrota no mancha una actuación para la historia de la NFL.

Puede salir con la cabeza alta Jalen Hurts, que dejó el terreno de juego grandes números. Vio líneas de pase extraordinarias y fue protagonista de un auténtico recital en la primera mitad, cuando apenas concedió ocho minutos a la ofensiva de los Chiefs.

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Y en la segunda mitad, cuando su equipo estaba siendo arrollado por la magnífica reacción de los Chiefs, intentó rebelarse al destino con un magistral pase de 46 yardas para impulsar el empate a 35.

Es un mariscal de campo que llevó toda la temporada jugando los cuartos downs como si fueran un segundo, negándose a entregar el balón y buscando la jugada decisiva. Carácter y talento de un chico de 24 años que dan derecho a seguir soñando con la gloria a los Eagles.