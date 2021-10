Vucetich destroza a Chivas con declaración sobre el América

Una vez fuera de Chivas, Víctor Manuel Vucetich comenzó a soltar verdades. El ‘Rey Midas’ no tuvo piedad del conjunto rojiblanco y soltó una declaración sobre el América, que seguro le dolió a más de un aficionado del chiverío.

Vucetich primero reveló quienes fueron los futbolistas que le causaron más problemas en el vestidor rojiblanco. No era raro tener entre los señalados a Alexis Vega o Uriel Antuna, pero sorprendió ver a Oribe Peralta y Antonio Rodríguez.

Ahora, el técnico mexicano dejó claro cuál es el equipo más grande de la Liga MX y curiosamente no es Chivas. El que acaba de dirigir no apareció entre las opciones de Víctor Manuel Vucetich, que al parecer salió no tan contento del club.

La declaración de Vucetich

En entrevista para el periodista Miguel Arizpe, el entrenador fue cuestionado sobre los cuatro grandes del futbol mexicano y también, si dirigiría o no a las Águilas del América en algún momento de su carrera, tomando en cuenta que acaba de salir del acérrimo rival y se enfrentó en varias ocasiones al conjunto de Coapa.

“El único equipo grande en la actualidad y que siempre se ha mantenido, es el América. Claro que lo dirigiría”, fue lo que dijo Vucetich, para romperle el corazón a más de un aficionado de Chivas que en su momento, defendió su etapa y hasta su despido del conjunto rojiblanco.

En su etapa como entrenador, que ha durado más de 30 años, Víctor Manuel Vucetich ha dirigido a Cruz Azul y Chivas. Dos de los cuatro grandes. Ahora es opción hasta para dirigir a Pumas, quien no encuenta el rumbo con Andrés Lillini al mando y podría estar buscando un nuevo técnico para la próxima temporada.

