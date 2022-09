Histórico entrenador mexicano le hace el feo a la Selección

Uno de los entrenadores más ganadores en la historia del futbol de México, Victor Manuel Vucetich dio su opinión sobre el presente de la Selección de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022 y habló de las posibilidades de volver al “Tri”.

El “Rey Midas”, aprovechó para echar por tierra alguna posibilidad de volver a la Selección Mexicana, pues para el entrenador de Rayados de Monterrey no fue una experiencia grata comandar a México por dos partidos rumbo a al Copa del Mundo de Brasil 2014.

“Ya lo he contestado anteriormente, siempre he dicho que no, estoy en una etapa extraordinaria, ahora es momento de disfrutar y de gozar el futbol, eso es lo que quiero, a veces allá se va a sufrir, entonces no es el momento de sufrir, es momento de disfrutar de mi familia, de mis amigos, del entorno de todo“, comentó “Vuce”.

El estratega de la “Pandilla” expresó que es momento de apoyar al equipo mexicano, aunque reconoció que las expectativas no son amplias por el cierre de preparación que ha tenido el cuadro de Gerardo Martino, de quien prefirió no hablar por ética.

El tema más intenso previo al mundial será los tres delanteros que llevará el “Tata” a Qatar, uno de ellos es Rogelio Funes Mori, a lo que Vucetich se mostró reservado y se limitó a responder que el “Mellizo” está trabajando su recuperación física y mental. Esto a colación de que existen cuatro atacantes que pelearán tres lugares para el mundial, y son: Santiago Giménez (Feyernood), Raúl Jiménez (Wolves), Henry Martín (América) y por supuesto el atacante de la Pandilla.

