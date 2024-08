¿Definitely Maybe? El futbol sueña con el regreso de Oasis

And after all…Oasis parece estar de vuelta. Tal y como dice uno de sus grandes éxitos, “Stop Crying Your Heart Out” del disco “Heathen Chemistry” de 2002: “Just try not to worry, you’ll see us some day” (Simplemente trata de no preocuparte, los verás algún día), la música y el futbol sonríen por el inminente regreso a los escenarios de la mítica banda de Manchester, hogar del City de sus amores.

Los hermanos Liam y Noel Gallagher, parecen haber firmado la pipa de la paz tras 15 de haberse disuelto durante una disputa personal antes de iniciar su concierto en el festival Rock In Seine de París, el 28 de agosto de 2009 (de hecho el último recital fue el 22 de agosto en el V Festival de Inglaterra).

Desde los inicios del quinteto a inicios de la década de los 90s, los conflictos entre el menor y el mediano de los Gallagher, fueron una constante, un amor apache que los convirtió en los rockstars más amados y a la vez odiados del Britpop, movimiento que encabezaron junto a Blur, con quién tuvieron una rivalidad musical que se asemejaba a cualquiera dentro del futbol y la Premier League.

De hecho, dicen que en Manchester hay dos grandes rivalidades, la de City de los hermanos Gallagher contra el United, y justamente la de Liam ante Noel. Su primer álbum “Definitely Maybe” de 1994 y el segundo titulado “What’s The Story (Morning Glory)” en 1995, fueron un parteaguas para aquellos amantes del rock noventero en Inglaterra, quienes vivían la pasión como buenos hooligans futbolero-musicales.

Su gran popularidad de Oasis los hizo pasar por grandes recintos del futbol mundial como Wembley Stadium (donde grabaron el álbum en vivo “Familiar To Millions” del 2000), escenario que parece ser el punto de partido para una reconciliación de 8 conciertos en 10 noches durante el verano de 2025.

Incluso clubes como el Atlético de Madrid se han pronunciado antes los rumores de reunión, por medio de un mensaje que dice: “Día histórico para los hermanos Gallagher”, junto a una misteriosa publicación en las redes sociales oficiales de la banda.

Día histórico para los Gallagher. https://t.co/wNAUZ0zpTj — Atlético de Madrid (@Atleti) August 25, 2024

En ese críptico texto se puede ver 27.08.24 (martes 27 de agosto de 2024) y 8:00 AM en referencia a un posible anuncia importante en torno a la banda (¿Reencuentro?).

De hecho esa fecha, se conecta directamente al día en que la banda dijo adiós hace exactamente 15 años (28 de agosto de 2009) , y con el 30 aniversario del primer material discográfico (29 de agosto de 1994), de donde se desprenden grandes éxitos como “Supersonic”, “Live Forever”, “Whatever”, Rock ‘N’ Roll Star, entre otros, y que también inspiró la cuarta camiseta del Manchester City para la presente temporada de la Premier.

https://x.com/ChatShirt/status/1815761938502058037?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1815761938502058037%7Ctwgr%5E5392e3e0c4eac3fe9dac745b3791e6f6a047a73a%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.footyheadlines.com%2F2024%2F02%2Fmanchester-city-24-25-fourth-kit.html

¡Definitely Ma…nchester! Sally, el futbol y la música no puede esperar para el histórico regreso de Oasis, los hijos pródigos del Manchester City y de los Himnos del Deporte.