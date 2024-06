‘Wacho’ Jiménez buscará revancha y minutos en Puebla

El guardameta mexicano de 34 años de edad, Miguel Jiménez, dejó al Guadalajara, equipo que lo formó como futbolista, y se convirtió en el primer refuerzo de la Franja para el Apertura 2024.

“Quedo libre, se me termina el contrato en Chivas y mis representantes se empiezan a mover, me dicen que hay varias opciones, que Puebla me tenía contemplado entre su baraja de posibles arqueros para llegar al club. Se hicieron las negociaciones, me dijeron que cómo veía y respondí que tomaran la primera oportunidad porque quería una revancha deportiva”, afirmó en entrevista con Azteca Deportes.

Así llega Jiménez al Puebla

El ‘Wacho’ no jugó desde la llegada del técnico Fernando Gago al ‘Rebaño’ en el pasado Clausura 2024, anteriormente con Veljko Paunovic era el portero titular e inclusive estuvo cerca de quedar campeón cuando perdieron la final del Clausura 2023.

“Quería poder salir de Chivas, en donde gracias a dios me fue muy bien, estuve casi toda mi carrera allá, más de 15 años en el club, por eso decidí ya abrir nuevos caminos, creo que siempre un cambio es bueno”, agregó.

‘Wacho’ y la competencia constante en Chivas

Miguel Jiménez, respondió si le afectó la presión de que a pesar de ser canterano rojiblanco, la institución constantemente buscaba a otros guardametas para aumentar la competencia interna.

“Presión no, es parte de esto, eran las oportunidades que uno estaba buscando, son cosas que pasan en la vida y en el futbol, tenemos que estar preparados para cuando la oportunidad se presente hacerlo de la mejor manera, en Chivas fue así, de repente aparecía, de repente no estaba, había porteros, salía del club, pero al final de cuentas la ilusión y el sueño era seguir compitiendo para poder ganarme un lugar. Ahora que no estoy allá, que estoy en el Puebla, estoy agradecido en busca de nuevas metas y de la revancha deportiva”, recalcó.

