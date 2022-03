Warangelus revela los motivos de su salida de Rainbow7

El jugador profesional de League of Legends anunció que se separaría del líder de Liga Latinoamérica a dos semanas del cierre de la temporada regular.

El jugador profesional de la LLA, Warangelus fue afectado por la altura que juega el Rey del Norte y decidió mantenerse a nivel del mar junto a GET.

Este martes 1 de febrero el nuevo jungla del equipo recién ascendido Globant Emerald Team, Warangelus platicó con Azteca Esports sobre los motivos que lo arrojaron a tomar la desición repentina de salir de el “Rey del norte”, Rainbow7 , equipo que se mantiene como primer lugar de la tabla de posiciones con un récord de 7-1.

Wara revela lo que lo obligó a salir de R7

“No puedo crecer lo sufuciente como jugador y es lo que más me importa...”, comentó el chileno en entrevista para Azteca Esports. “Entonce para mí no era lo ideal y todo sigue bién con R7, pero ellos querían seguir manteniendo el sistema con dos mid laners y les dije que yo simplemente como jugador quiero sentirme mejor, pero con tres o cuatro games siento que eso no está pasando”.

La novela Wara-R7 se comenzó a escribir el pasado domingo 27 de febrero el jugador anunciara que se separaría del equipo líder de la competencia, luego de la victoria sobre Team AZE en el cierre de la semana cinco del máximo circuito de la región.

A cuatro fechas por disputar el joven de 24 años de edad agradeció a los fanaticos de R7 que simpre lo apoyaron y se comprometió con la gente de GET a ganar los más puntos posibles para poder entrar a playoffs de la LLA .