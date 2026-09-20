3 luchadores que podrían vencer a Roman Reigns y ser los nuevos campeones de la WWE

Roman Reigns se ha convertido, una vez más, en uno de los rostros principales que la WWE tiene al ser el auténtico Campeón Mundial de Peso Pesado, un cinturón que es, junto al Universal, el más relevante que la empresa tiene en la actualidad y que suele defender de forma relativamente regular.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Bajo este escenario, algunos expertos en la materia consideran que Roman Reigns es el elemento más importante que la WWE tiene en la actualidad, motivo por el cual son muy pocos luchadores los que podrían vencerlo de acuerdo con las habilidades que cada uno de estos tienen.

¿Qué luchadores podrían vencer a Roman Reigns en la WWE?

Kevin Owens: Después de más de 17 meses de espera, Kevin volvió a la WWE luego de superar una lesión en el hombro con el objetivo claro de conquistar todos los campeonatos disponibles. Actualmente se encuentra en un feudo con CM Punk, aunque las cosas podrían cambiar pronto.

Después de más de 17 meses de espera, Kevin volvió a la luego de superar una lesión en el hombro con el objetivo claro de conquistar todos los campeonatos disponibles. Actualmente se encuentra en un feudo con CM Punk, aunque las cosas podrían cambiar pronto. Oba Femi: La nueva gran promesa de la WWE podría ser el elemento que definitivamente termine con el reinado de Roman Reigns. Oba tiene 28 años, un físico imponente y buenas habilidades en el ring, motivo por el cual podría ser la estrella que tanto habían buscado.

You can also see Penta giving Roman a pat on his back responding to the sign of respect when he felt Roman press on his thigh during the final pin.



You can genuinely tell that Penta was telling him thank you and that he was grateful for this beautiful match. pic.twitter.com/nU8O2SbSXH — ♡Mᴀᴋᴀʏʟᴀ♡ (@DailyPentaShit) September 17, 2026

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Bron Breakker: Luego de su etapa como campeón de parejas, la realidad es que Bron necesita comenzar su camino en solitario si lo que quiere es despegar como una de las estrellas más grandes de la WWE de cara al futuro, por lo que un feudo con Roman Reigns podría ser interesante para su carrera.

¿Penta tendrá revancha ante el Jefe Tribal?

Después de la espectacular lucha que ofrecieron en el RAW de la Ciudad de México, no se descarta que Penta vuelva a enfrentar a Roman Reigns en la lucha por el campeonato de la WWE, en una batalla que podría darse este mismo año o, bien, a inicios del 2027.