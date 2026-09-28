WWE RAW: Dónde ver EN VIVO el evento de HOY lunes 28 de septiembre | Horario, cartelera y canal de transmisión

Este lunes 28 de septiembre los amantes del wrestling en México y el resto del mundo podrán disfrutar de uno de los programas más esperados del cierre del año 2026. La WWE se dice lista para un nuevo episodio de Monday Night RAW, motivo por el cual es preciso que sepas toda la información al respecto.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

El RAW de este lunes 28 de septiembre promete ser uno de los más importantes de este año gracias a la cercanía que existe con otros eventos PPV’s que la WWE tiene de cara a las próximas semanas, por lo que aquí conocerás el horario, la cartelera y canal de transmisión de esta función.

¿Por qué el RAW de hoy es uno de los más importantes de la WWE?

Este RAW será el penúltimo que se lleve a cabo antes de la llegada de Money In The Bank, uno de los cinco eventos más importantes que la WWE tiene a lo largo del año. Por tal motivo, se esperan muchas sorpresas con el toque de la lucha libre mexicana en esta función.

¿Dónde y a qué hora será el RAW de hoy? Canal de transmisión

Será este lunes 28 de septiembre cuando la WWE se dirija al Fiserv Forum de Wisconsin Estados Unidos, un inmueble cuya capacidad asciende a los más de 17,340 espectadores. La función comenzará a las 18:00 horas en México y se podrá disfrutar a través de Netflix.

Just a classic back and forth with @FightOwensFight 🤣🤣 pic.twitter.com/Om1CoJsmCR — WWE (@WWE) September 24, 2026

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¿Cuál es la cartelera para el Monday Night RAW?

Fue hace unas horas cuando se dio a conocer parte de la cartelera para el Monday Night RAW de hoy, misma que incluye dos clasificatorios (masculino y femenino) para el Money In The Bank. Además, tampoco se descarta la presencia de Penta, el Zero Miedo, luego de clasificarse a este evento durante la semana pasada.