WWE RAW: La HORA para ver EN VIVO el evento de HOY lunes 12 de octubre | Horario y cartelera

Este lunes 12 de octubre se llevará a cabo uno de los eventos más importantes en el mundo del wrestling luego de lo sucedido el fin de semana en Money In The Bank 2026. Por tal motivo, en los próximos párrafos podrás conocer todos los detalles respecto al WWE Monday Night RAW de hoy.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Será durante este día que la WWE presente un RAW esperado por miles de aficionados debido a que será el evento que dejó las secuelas de un Money In The Bank que, pese a las críticas, mantuvo un nivel interesante. Ahora bien, ¿habrá presencia de mexicanos?

¿Cuál es la cartelera para el Monday Night RAW de hoy?

Lo primero a tener en cuenta es que esta será la primera vez que RAW cuente con la participación de Penta, el Zero Miedo, como el Mr MITB luego de ganar la batalla principal del sábado pasado, por lo que se espera que el nacido en Ecatepec tenga participación en este programa.

Del mismo modo, habrá la presencia de la sangre mexicana gracias a la participación de Rey Fénix y Rey Mysterio en manos a manos de locura, el primero de ellos compitiendo por el Título Intercontinental. Dicho esto, aquí conocerás la cartelera confirmada de WWE RAW hasta ahora.

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Actualización del estado de salud de Je’Von Evans tras Money In The Bank.

Liv Morgan aparece tras recuperar el título de la WWE.

Rey Mysterio vs Big Cass en un mano a mano.

The Usos y Solo Sikoa en un mano a mano frente a Royce Keys, Bronco Mina y Lucian Price (946).

Chad Gable (c) vs Rey Fénix por el Campeonato Intercontinental.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el evento de la WWE?

Prepárate, pues el evento está más cerca que nunca. La WWE confirmó que el Monday Night RAW se llevará a cabo en el Grocery Arena de Louisiana, en los Estados Unidos, y comenzará en punto de las 18:00 horas (tiempo centro de México) a través de la plataforma Netflix.