WWE RAW: La HORA para ver EN VIVO el evento de HOY lunes 26 de octubre | Horario y cartelera

La semana comenzará de forma espectacular para los amantes del wrestling en México, los Estados Unidos y el resto del mundo, pues la WWE se dice lista para presentar una edición más del Monday Night RAW, el cual se llevará a cabo esta noche en beneficio de sus fanáticos.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Será este lunes 26 de octubre cuando la empresa de entretenimiento más grande del mundo presente una edición más del RAW, marca más importante que tienen actualmente por encima de la AAA y Smackdown. Ahora bien, ¿qué ocurrirá este día y que cosas están estipuladas hasta ahora?

¿Cuál es la cartelera de la WWE para el Monday Night RAW?

Lo primero a tener en cuenta es que la WWE ha acostumbrado a sus seguidores a no lanzar la cartelera completa con días de antelación. Incluso, es durante el mismo programa de RAW que la empresa realiza combates que no estaban establecidos, tal y como ha ocurrido en las últimas semanas.

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Dicho lo anterior, la única lucha confirmada hasta ahora es aquella que enfrente a Bayley contra Lyra Valkyria en un combate sin descalificación. En ese sentido, se espera que a lo largo de las próximas horas la WWE lance más combates oficiales en donde se espera la presencia de la sangre mexicana.

Eso sí, la WWE tiene programada la inclusión de varias estrellas a lo largo de este programa, destacando nombres como Dominik Mysterio, Oba Femi, Liv Morgan, Sol Ruca y Penta, quien es el luchador más popular de la actualidad gracias conquistar el maletín de Dinero en el Banco.

¿Dónde, cuánto y a qué hora ver el WWE RAW de hoy lunes 26 de octubre?

Será este lunes cuando la WWE viaje hasta el Save Mart Center en California, inmueble con capacidad para más de 16,000 aficionados, para presentar una edición más de Monday Night RAW. Recuerda que este evento comenzará a las 6 de la tarde en México y se podrá disfrutar a través de la plataforma Netflix.