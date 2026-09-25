SmackDown: Dónde ver EN VIVO hoy el evento de la WWE | Cartelera, horario y canal de transmisión

Este viernes 25 de septiembre la WWE vuelve al ruedo con uno de los shows más importantes rumbo a Money In The Bank 2026. Smackdown se dice listo para lo que ocurrirá esta noche, motivo por el cual luce interesante conocer todos los detalles respecto a lo que ocurrirá en este evento.

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Smackdown está convertida en la segunda marca más importante de la WWE solo por debajo de RAW y por encima de la AAA y NXT. Por tal motivo, miles de aficionados están a la expectativa de lo que ocurrirá en esta noche, motivo por el cual es interesante conocer qué sorpresas habrá en esta función.

¿Cuál es la cartelera para WWE Smackdown del 25 de septiembre?

Hasta el momento, la WWE ha confirmado solamente tres combates para el Smackdown de este 25 de septiembre, aunque se espera que haya más luchas a lo largo del evento y la aparición de elementos como Cody Rhodes y Sami Zayn. Ante ello, aquí conocerás cuáles son estas y si habrá luchadores mexicanos participando en ellas.

Lucha clasificatoria MITB Femenil: En esta contienda la WWE buscará una luchadora más que forme parte del Money in The Bank 2026, por lo que aquí se enfrentarán Gulia, Lash Legend y Charlotte Flair. Las apuestas colocan a Lash como la ganadora en esta clasificatoria.

En esta contienda la buscará una luchadora más que forme parte del Money in The Bank 2026, por lo que aquí se enfrentarán Gulia, Lash Legend y Charlotte Flair. Las apuestas colocan a Lash como la ganadora en esta clasificatoria. Lucha clasificatoria MITB Varonil: Lo mismo ocurre con el apartado varonil, pues después de que Penta obtuviera el pase el lunes pasado en RAW, ahora en Smackdown se enfrentarán Finn Balor, Ghunter y CM Punk en lo que promete ser una de las contiendas más interesantes de la noche.

SAMI ZAYN IS THE NEW UNDISPUTED WWE CHAMPION!!!! 🏆 pic.twitter.com/ZpwW38kmpW — WWE (@WWE) September 12, 2026

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Trick Williams vs Baron Corbin: El último combate confirmado hasta ahora será por el Campeonato de los Estados Unidos de Smackdown. Aquí, Trick se enfrentará una vez más a Baron en un Steel Cage Match que podría ser el último capítulo entre ambos luchadores en el año.

¿Cuándo, dónde, a qué hora y por dónde ver EN VIVO el Smackdown de hoy?

Será en Indianápolis Indiana, más precisamente en el Gainbridge Fieldhouse con capacidad para poco más de 19,000 aficionados, que la WWE presente el episodio de Smackdown de hoy viernes 25 de septiembre, mismo que comenzará a las 18:00 horas en México y que podrá disfrutarse a través de Netflix.

