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SmackDown: La hora para ver EN VIVO hoy 30 de octubre el evento de la WWE | Horario y Cartelera

La WWE presentará una edición realmente interesante en el SmackDown este viernes 30 de octubre, motivo por el cual vale conocer más al respecto.

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|WWE

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Se trata, sin duda, de uno de los eventos semanales más interesantes que la WWE ha presentado a lo largo de este año. La función de hoy en SmackDown será por demás espectacular, motivo por el cual no está de más conocer todo respecto a la cartelera que se presentará esta noche.

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Será durante hoy viernes 30 de octubre cuando la WWE presente duelos por demás interesantes en donde un mexicano, Rey Fénix, será uno de los estelares de la noche. Por tal motivo, si eres fan de SmackDown es preciso que conozcas dónde, cuándo y a qué hora ver el evento de hoy.

¿Cuál es la cartelera de WWE SmackDown para esta noche?

Tal y como se mencionó, Rey Fénix será uno de los estelares de la noche toda vez que el mexicano defenderá su Título Crucero de la WWE nada más y nada menos que frente a Ricky Saints, en un duelo de pronósticos reservados toda vez que se habla de dos de los mejores atletas de la compañía.

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En el apartado femenino las acciones también serán llamativas dado que la campeona, Chelsea Green, defenderá su Título Femenino de la WWE frente a Nikki Bella, leyenda del wrestling. Del mismo modo, SmackDown confirmó la participación de Danhausen en uno de sus segmentos.

Sin embargo, sin duda la batalla que acapara la gran mayoría de las miradas es aquella en la que Sami Zayn, actual Campeón Universal de la WWE, defenderá nuevamente su cinturón frente a Trick Williams, en una de las contiendas más esperadas por la rivalidad entre ambos atletas.

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el SmackDown de hoy?

La edición especial de Halloween de SmackDown finalmente ha llegado, por la WWE sacó la casa por la ventana con un evento por demás interesante desde Virginia Occidental. La función comenzará a las 6 de la tarde en la República Mexicana y se podrá ver a través de Netflix.

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