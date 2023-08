Xavi explota contra el arbitraje tras empate del Barcelona

Recién comenzó La Liga en España y ya existe polémica arbitral. En la fecha inaugural, tuvo lugar durante el partido que el Barcelona y el Getafe empataron sin goles. Y Xavi, entrenador de los blaugrana, no lo pasó por alto.

Finalizado el encuentro en el Coliseum Alfonso Pérez, el estratega español hizo énfasis en una jugada que pudo haber cambiado el curso del juego, por un aparente penalti sobre Ronald Araújo que el árbitro decidió no marcar —tras la revisión del VAR— por una supuesta mano previa de Gavi, uno de los grandes valores culés.

“Para mí, se inventa la mano. La mano es inventada. Es así. Y además, en la reunión, lo dijeron. Uno de los puntos era que entendían a los entrenadores y a mí no me han entendido. La segunda, que para pitar manos, tenían que ser claras y ésta no lo era. Ya en la reunión, me dio mala espina. El VAR es una herramienta fantástica y no se usa bien. Es una pena”, dijo.

Al minuto 42, el atacante de la escuadra catalana, Raphinha, fue expulsado y su director técnico también tuvo palabras al respecto, sin dejar de lado el funcionamiento de su equipo y la reiteración de su molestia.

“La responsabilidad es del árbitro. Los límites los pone el árbitro. Raphinha se ha equivocado porque habían pasado muchas cosas antes. Es una evidencia. Esa es mi sensación y mi opinión. A partir de aquí, algo de autocrítica y, en la segunda parte, hemos sido valientes, hemos abierto el campo, hemos tenido claro y al final, la polémica. Es clarísima. El producto es una vergüenza. Normal que la gente no quiera ver futbol. Esto no ha sido un partido”, reflexionó.

Por último, el ex mediocampista de la Selección de España hizo referencia a la tarjeta roja que él mismo recibió por reclamar airadamente al cuerpo arbitral designado para el duelo.

“No es la primera vez que nos expulsan. La mano de Gavi no queda claro. En la reunión, nos dicen cosas que no se cumplen. Estamos contrariados, ha sido una injusticia muy grande. Para mí, es una vergüenza absoluta. A mí me interesa ahora mejorar el juego y el resultado. Nos llevamos un punto insuficiente. Ha sido un partido muy difícil de jugar, muy complicado”, finalizó Hernández.

