Xavi Hernández levanta la mano para dirigir el Barcelona

Una de las grandes figuras en la última década del Barcelona, Xavi Hernández levantó la mano para dirigir al Barcelona, pues el equipo catalán vive una de sus peores crisis futbolísticas y de identidad en los últimos años.

“Mi ideal es entrenar al Barcelona. Nunca lo he escondido, es mi objetivo y mi sueño. No sé si sucederá o no pero por el momento estoy feliz en el Al-Sadd y muy orgulloso de ello”, comentó el ex jugador para el medio 20 Minutos.

Añadió que si llega alguna oferta para dirigir se sentará para evaluará y luego intentará decidir, si embargo reiteró que se encuentra muy “feliz” con su rol que está desempeñando en la Liga Qatarí.

Hernández destacó que durante su estancia en el Barcelona y la Selección de España siempre trató poner sus granito de arena para ayudar y mejorar a los jugadores con los que compartió entrenamientos y terreno de juego.

“Esto es algo que ahora estoy disfrutando mucho en mi nueva carrera como entrenador y me alegra ver la evolución de los jugadores locales”, puntualizó en dicha conversación.

¿Xavi Hernández principal candidato al Barcelona?

Tras la mala campaña que tiene el cuadro culé de la mano del entrenador Ronald Koeman, los rumores de una mala relación entre el Presidente del club, Joan Laporta y el descontento de la afición con el accionar del equipo, son factores para pensar que en breve habrá un cambio de timón en el banquillo.

Xavi, previa a la final de la Emir Cup entre Al Sadd y Al Rayyan aseguró lo siguiente: “Sí, me siento preparado para entrenar a cualquier equipo del mundo”.



El ahora entrenador recordó que cuándo le ofrecieron hacerse cargo del Barcelona apenas llevaba tres meses como Director Técnico, pero aseguró que ahora es diferente, ya cuenta con mayor experiencia y con mayor aprendizaje.

