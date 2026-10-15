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Xolos de Tijuana ya tiene otra joya en su cantera: tiene sólo un año más que Gil Mora ya lleva 5 goles en el apertura 2026

Los Xolos de Tijuana buscan seguir produciendo jugadores de calidad en sus Fuerzas Básicas

Jornada 3 Xolos

Escrito por: Francisco Fernández

Los Xolos de Tijuana buscan repetir el éxito obtenido con Gilberto Mora y ya trabajan en su nuevo prospecto en las Fuerzas Básicas en caso de que el juvenil mexicano salga de la institución hacía algún club de Europa, como se ha especulado durante los últimos meses, especialmente tras haber cumplido los 18 años este miércoles 14 de octubre.

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Jhon Neid Acurio, el goleador de Xolos en la Sub 21 que ya ha marcado cinco goles

El equipo de la Frontera busca seguir trabajando en sus elementos de categorías inferiores y uno de los prospectos que más luce para el futuro es el delantero ecuatoriano Jhon Neid Acurio de 19 años quien marcha como uno de los goleadores de la categoría Sub 21.

Acurio llegó a los Xolos de Tijuana recientemente tras haber formado parte de los Dorados de Sinaloa en la Liga de Expansión. También cuenta con un destacado paso por las categorías formativas del Barcelona de Guayaquil.

En sus primeros 11 partidos con los Xolos de Tijuana Sub 21 ha convertido ya cinco goles y ha disputado 789 minutos, lo que lo ubican como el quinto máximo anotador en la temporada.

Sin embargo, el delantero no ha visto minutos en la Liga BBVA MX, como sí lo hace Gilberto Mora quien es un titular indiscutible a sus 18 años, y la participación de Acurio se ha visto reducida al plantel con límite de edad.

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