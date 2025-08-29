Y a todo esto... ¿qué dice Memo Ochoa al mismo tiempo que no consigue equipo?

Memo Ochoa sigue sin encontrar equipo, por lo que actualmente está en búsqueda por doquier y solo le quedaría una alternativa . Incluso, el legendario portero quedó fuera de la convocatoria de la Selección Mexicana para la Fecha FIFA de septiembre. Aunque por el momento el arquero disfruta de la compañía de su familia, pues se ha visto más activo en las redes sociales.

Ochoa quiere ir al Mundial de 2026, pero para ello Javier Aguirre le puso un ultimátum, el cual no se dio a la tarea de cumplirlo, hecho que le costó no estar con el combinado azteca para los partidos ante Japón y Corea del Sur . No obstante, el examericanista parece que la está pasando increíble, pues desde la Copa Oro 2025 ha asistido a partidos y festivales de música, además de vacacionar junto a su familia.

@yosoy8a Memo Ochoa disfruta de su familia y realiza actividades recreativas mientras consigue equipo

Así es la vida de Memo Ochoa sin equipo

Memo Ochoa ha estado más activo en las redes sociales últimamente, principalmente en Instagram, donde ha compartido que al quedarse sin equipo no la ha pasado nada mal, pues se ha dado el tiempo de disfrutar a su familia, el cual no tenía desde hacía bastante.

A mediados de julio el portero participó en un torneo de futbol callejero en Nueva York, donde por un momento dejó los guantes de lado para hacerlo como jugador de campo, algo impensable. Posteriormente, a Ochoa se le vio tirando canastas en la duela de los Nets de Brooklyn de la NBA.

El cinco veces mundialista también compartió una fotografía junto a su esposa Karla Mora en Marbella, España, dejando entrever que tuvo unas pequeñas vacaciones junto a su familia. Asimismo, asistió al considerado mejor festival boutique del mundo de la ciudad que se ubica al sur del país europeo.

Memo no ha desaprovechado el tiempo libre que ha tenido desde que dejó la concentración de la Selección Mexicana que ganó la Copa Oro 2025 y ha compartido a sus seguidores lo que realiza mientras consigue equipo para seguir con sus aspiraciones de ir a su sexta Copa del Mundo.