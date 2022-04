‘No me sirve de nada'; Yamileth Mercado descarta pelea con Barby Juárez

Pese a que sería una pelea sumamente interesante, Yamileth Mercado ha descartado por completo una pelea ante Mariana la ‘Barby’ Juárez, pues desde su parecer ‘no le serviría de nada’, además de que muchos creen que lo haría ‘sólo para escalar con su nombre’.

El pasado fin de semana Yamileth Mercado se midió ante Isis Vargas, donde expuso su campeonato mundial supergallo del CMB y salió con la mano en alto, ya que después de 10 rounds los jueces la vieron victoriosa.

Resumen: Yamileth Mercado vence a Isis Vargas y retiene título del CMB

Yamileth Mercado no peleará ante la Barby Juárez

En entrevista a medios nacionales, Yamileth Mercado confesó que no tiene en la mira a Mariana Juárez, pues realmente no tendría nada que ofrecerle a su carrera y ve este virtual tiro como algo innecesario.

“No me sirven ni de escalón. Como ellas siempre están diciendo que las queremos usar de escalón. La verdad es que es una peleadora que tiene mucha trayectoria y que también, con todo el respeto del mundo, pues ya no es campeona”, dijo Yamileth Mercado.

Yamileth Mercado consideró que la única forma de medirse a la Barby Juárez es que su equipo inicie las negociaciones y lleguen a un buen arreglo, aunque si de ella dependiera no la aceptaría, pues no podría ofrecerle algo atractivo.

“Realmente no me sirven (ese tipo de peleas). Si se tiene que dar la pelea se va a dar conforme las negociaciones, yo de eso no me encargo. Las cuestiones de amarrar pelea y todo se lo dejo a mi empresa. Realmente no me llama la atención el pelear con Mariana porque no tiene nada qué ofrecerme que yo quiera conquistar”, sentenció.

La Barby Juárez peleó por última vez el pasado 30 de octubre del 2021 ante Jackie Nava, donde perdió el combate por decisión unánime. Ostenta un récord de 55-11-4, donde 19 de sus triunfos han sido por la vía del KO, y aunque ha sido una de las mejores boxeadoras mexicanas, Mercado ya no la tiene en la mira.