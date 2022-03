Yordenis Ugás anhela agrandar su historia ante Errol Spence Jr

El boxeador cubano Yordenis Ugás y el también monarca Errol Spence Jr. se enfrentarán el 16 de abril en un pleito de unificación en la que estarán en juego tres cetros mundiales, pleito al cual el isleño va con toda la intención de ampliar su historia, por lo que ha advertido a su rival.

Este miércoles hubo un entrenamiento a puerta abierta con los medios especializados, donde Ugás mostró su poderío y ofreció declaraciones, todo ello rumbo a su primera defensa del título welter de la Asociación Mundial de Boxeo, el cual ganó en el último combate de Manny Pacquiao.

Yordenis Ugás, con la intención de agrandar su palmarés

Ugás indicó que está en una gran condición para encarar este pleito, para el cual ha tenido una gran preparación, por lo que no tiene dudas en que saldrá victorioso en un combate que no vaticina sencillo.

“Estoy extremadamente listo para esta pelea y para darle un gran show a la afición el 16 de abril. Mi preparación ha sido inmejorable. Nuestra preparación aquí en Las Vegas junto a Ismael Salas rendirá sus frutos y daré lo mejor de mí dentro del ring. Es un honor estar en el ring junto a Errol Spence Jr. Estamos peleando por tres cinturones, pero lo todavía más importante es que pelearemos por el honor y el respeto”, acotó Ugás.

Recuerda que la pelea ante Pacquiao, lo encumbró

Ugás no duda en que aquella noche en la que derrotó a Manny Pacquiao en las tarjetas, lo llevó a un nivel más arriba.

“La pelea contra Pacquiao fue una noche inolvidable. Mi vida cambió todavía más gracias a esa pelea. Siempre he mantenido mi humildad, y les demostré a todos quien es el campeón de la AMB. Ahora me apunto a seguir haciendo historia. El que Spence sea el favorito no me importa en lo absoluto. Pacquiao también era considerado el favorito. Yo siempre he sido el que viene de abajo y eso no me afecta para nada. La gente puede esperar verme pelear como un guerrero. Dejaré el alma en el cuadrilátero el 16 de abril”, sentenció Ugás.