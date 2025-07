¡Qué coraje! Youtubers dañan el auto con el que Checo Pérez hizo historia y son arrestados

Un escandaloso incidente fuera de la pista ha puesto en el centro de la controversia a tres populares creadores de contenido en las redes sociales. Los youtubers Morgan Burtwistle, Charlie Clark y Samuel Imie, conocidos por sus canales, fueron detenidos en Silverstone el pasado viernes tras ser acusados de causar daños significativos a un coche histórico de la Fórmula 1, ¡el mismo con el que Checo Pérez ganó su primera carrera en la categoría!

¡Qué coraje! 😡



Youtubers dañan el coche con el que #ChecoPérez logró su primera victoria en #F1, el mismo Racing Point de Sakhir 2020. 🤯



El auto histórico fue manipulado sin permiso en Silverstone... Los ineptos fueron detenidos 🏎️💥 pic.twitter.com/Tlc1LLjglb — Gabo Martínez (@gabomrubio) July 9, 2025

El incidente ocurrió en la exhibición de vehículos del Gran Premio de Gran Bretaña . Según la policía de Northamptonshire, los tres hombres accedieron a una zona restringida y manipularon el monoplaza de Racing Point que, en 2020, le dio a Checo Pérez su primera victoria en la Fórmula 1. Esta victoria fue histórica, no solo por el triunfo del piloto mexicano, sino porque fue el primer podio de Racing Point, que luego se convertiría en Aston Martin.

El coche que hizo historia para Checo Pérez

Este coche no es uno cualquiera. Es el mismo que permitió a Pérez llevarse el Gran Premio de Sakhir en 2020, un triunfo que no solo marcó su carrera, sino también el renacer de Racing Point. Para muchos, ese día se convirtió en un símbolo de perseverancia y éxito, algo que no puede ser ignorado.

El daño al monoplaza, valuado en varios miles de libras, fue causado por los youtubers cuando subieron al vehículo sin autorización. Aunque inicialmente fueron detenidos, la policía los liberó después de 15 horas en custodia, sin tomar más medidas al respecto.

Reacciones y polémica

El incidente ha generado una ola de reacciones entre los fanáticos de la Fórmula 1 y, especialmente, entre los seguidores de Checo Pérez. La comunidad se ha mostrado indignada por el trato a un coche que representa un hito en la historia de un piloto mexicano que continúa conquistando corazones en la F1.