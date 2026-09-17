Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
QUIERO VER
Fútbol

Los 4 EJERCICIOS que hace Zlatan Ibrahimovic para tener un abdomen envidiable

Zlatan Ibrahimovic es uno de los exjugadores con mejor condición física de la actualidad. ¿Cuáles son los ejercicios que hace para tener ese abdomen?

zlatan-ibrahimovic-4-ejercicios-abdomen-acero.jpg
|X: Zlatan Ibrahimovic

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Zlatan Ibrahimovic es considerado uno de los exjugadores en mejor estado de forma que existen en la actualidad, pues a pesar de retirarse del futbol hace algún tiempo, el sueco ha mantenido el nivel físico que siempre lo caracterizó y que normalmente presume en redes sociales.

Cristiano presenta pruebas medicas

Una de las cosas que hizo de Zlatan Ibrahimovic un delantero de época derivó del impresionante físico que mostraba en el campo, mismo que mantiene en la actualidad. Por tal motivo, es preciso que conozcas cuál es la rutina que tienes que hacer para tener un abdomen de acero.

¿Zlatan Ibrahimovic sigue ligado al futbol tras su retiro?

Después de retirarse del profesionalismo en 2023, Zlatan Ibrahimovic tuvo un papel como directivo del Milán, uno de los clubes en donde estuvo en el pasado. Además, también suele aparecer en distintos medios de comunicación como analista, tal y como ocurrió en la última Copa Mundial de la FIFA 2026.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

¿Cuál es la rutina de Zlatan para tener un abdomen de alarido?

  • Levantamiento de piernas alterno: Se trata de un ejercicio en el que Zlatan Ibrahimovic eleva las piernas una por una mientras se encuentra en el suelo, esto al mismo tiempo de apoyar sus manos en el suelo.
  • Criss cross: Este ejercicio consiste en sentarse en el suelo a través de un movimiento de cruce de piernas mientras los brazos están en alto. La intención, entonces, es realizar una fuerza máxima en el abdomen.
  • Plancha extendida: Zlatan suele apoyar los antebrazos en el suelo y los codos en posición perpendicular para, posteriormente, estirar las piernas y sostenerse únicamente con la punta de los pies.
  • V-up alterno: Zlatan Ibrahimovic tiene un abdomen de acero, entre otras cosas, por este ejercicio, el cual consiste en llevar la pierna derecha hasta arriba para que el pie toque la palma del brazo izquierdo.

Tags relacionados
Fitness

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP
ATLÉTICO PARANAENSE VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Atlético Paranaense vs Bahía

4:20 p. m.
20 SEP
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
21 SEP
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
21 SEP