Los 4 EJERCICIOS que hace Zlatan Ibrahimovic para tener un abdomen envidiable
Zlatan Ibrahimovic es uno de los exjugadores con mejor condición física de la actualidad. ¿Cuáles son los ejercicios que hace para tener ese abdomen?
Zlatan Ibrahimovic es considerado uno de los exjugadores en mejor estado de forma que existen en la actualidad, pues a pesar de retirarse del futbol hace algún tiempo, el sueco ha mantenido el nivel físico que siempre lo caracterizó y que normalmente presume en redes sociales.
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Una de las cosas que hizo de Zlatan Ibrahimovic un delantero de época derivó del impresionante físico que mostraba en el campo, mismo que mantiene en la actualidad. Por tal motivo, es preciso que conozcas cuál es la rutina que tienes que hacer para tener un abdomen de acero.
¿Zlatan Ibrahimovic sigue ligado al futbol tras su retiro?
Después de retirarse del profesionalismo en 2023, Zlatan Ibrahimovic tuvo un papel como directivo del Milán, uno de los clubes en donde estuvo en el pasado. Además, también suele aparecer en distintos medios de comunicación como analista, tal y como ocurrió en la última Copa Mundial de la FIFA 2026.
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¿Cuál es la rutina de Zlatan para tener un abdomen de alarido?
- Levantamiento de piernas alterno: Se trata de un ejercicio en el que Zlatan Ibrahimovic eleva las piernas una por una mientras se encuentra en el suelo, esto al mismo tiempo de apoyar sus manos en el suelo.
- Criss cross: Este ejercicio consiste en sentarse en el suelo a través de un movimiento de cruce de piernas mientras los brazos están en alto. La intención, entonces, es realizar una fuerza máxima en el abdomen.
- Plancha extendida: Zlatan suele apoyar los antebrazos en el suelo y los codos en posición perpendicular para, posteriormente, estirar las piernas y sostenerse únicamente con la punta de los pies.
- V-up alterno: Zlatan Ibrahimovic tiene un abdomen de acero, entre otras cosas, por este ejercicio, el cual consiste en llevar la pierna derecha hasta arriba para que el pie toque la palma del brazo izquierdo.