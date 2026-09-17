Los 4 EJERCICIOS que hace Zlatan Ibrahimovic para tener un abdomen envidiable

Zlatan Ibrahimovic es considerado uno de los exjugadores en mejor estado de forma que existen en la actualidad, pues a pesar de retirarse del futbol hace algún tiempo, el sueco ha mantenido el nivel físico que siempre lo caracterizó y que normalmente presume en redes sociales.

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Una de las cosas que hizo de Zlatan Ibrahimovic un delantero de época derivó del impresionante físico que mostraba en el campo, mismo que mantiene en la actualidad. Por tal motivo, es preciso que conozcas cuál es la rutina que tienes que hacer para tener un abdomen de acero.

¿Zlatan Ibrahimovic sigue ligado al futbol tras su retiro?

Después de retirarse del profesionalismo en 2023, Zlatan Ibrahimovic tuvo un papel como directivo del Milán, uno de los clubes en donde estuvo en el pasado. Además, también suele aparecer en distintos medios de comunicación como analista, tal y como ocurrió en la última Copa Mundial de la FIFA 2026.

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¿Cuál es la rutina de Zlatan para tener un abdomen de alarido?