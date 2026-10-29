La frase Zlatan Ibrahimovic sobre su exitoso paso por el PSG: “No conozco a nadie de la Liga Francesa, pero todos me conocen a mi”

Zlatan Ibrahimovic es el mejor jugador en la historia de Suecia y, por consiguiente, uno de los mejores futbolistas que este deporte ha tenido a lo largo de las últimas tres décadas, y para muestra de ello están los clubes de primer nivel en los que estuvo cuando fue profesional.

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Uno de los equipos en los que el gigante sueco estuvo fue el PSG, quien actualmente es el bicampeón de la Champions League. Por tal motivo, aquí repasaremos los mejores momentos de Zlatan Ibrahimovic en este club, así como una frase que dejó y que es recordada hasta la actualidad.

¿Cuál es la frase que Zlatan Ibrahimovic dejó a su llegada al PSG?

Fue durante su llegada al PSG que Zlatan Ibrahimovic, tal y como es su característica personalidad, dejó una frase con la cual minimizó la importancia de la Liga de Francia mientras aumentaba su misma mística, motivo por el cual no tuvo reparo en lanzar una declaración que hasta el momento sigue siendo muy recordada por su contexto.

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“No conozco a ningún jugador de la Liga de Francia, pero todos ellos saben quién soy yo”, esto en relación a la importancia que Zlatan tenía en esos años, cuando llegó a ser considerado uno de los mejores jugadores del mundo.

¿Cuáles fueron los logros y récords que Zlatan Ibrahimovic tuvo en el PSG?

Zlatan Ibrahimovic formó parte del PSG de Francia durante cuatro años, más precisamente del 2012 al 2016. En esta cantidad de tiempo, el gigante sueco tuvo la oportunidad de obtener un total de 12 títulos, destacando las cuatro Ligas, las dos Copas de Francia y las tres Copas de la Liga de Francia que conquistó.

En este tiempo, además, tuvo la fortuna de presentarse en el marcador con 156 tantos en 180 encuentros disputados. Por si fuera poco, Zlatan llegó a ser el máximo goleador de la institución, el jugador del año en Francia y el máximo goleador de la Ligue 1 durante tres campañas.