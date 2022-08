¡Sería épico! Zurdo Ramírez ‘reta’ a Canelo Álvarez a una pelea

Dentro del mundo del boxeo se estaría cocinando un tiro de primer nivel entre mexicanos y es que el Zurdo Ramírez ha lanzado un reto a Canelo Álvarez, pues él sí esperaría que, si vence a Dmitry Bivol, se enfrenten en el ring, pese a la negativa de Saúl.

Zurdo Ramírez enfrentará a Dmitry Bivol en noviembre próximo, tiro donde está en juego el título mundial de la AMB en las 175 libras, por lo que en caso de que el mexicano gane, Canelo Álvarez no tendría la intención de medirse a él, pero sí al ruso.

Canelo afirma que buscará a Bivol después de enfrentar a Golovkin

¿Zurdo Ramírez y Canelo Álvarez podrían pactar una pelea?

Esta semana le preguntaron a Canelo Álvarez qué pasaría si el Zurdo Ramírez derrota a Dmitry Bivol, pues el campeonato mundial cambiaría de manos y la ‘venganza’ ante el ruso no tendría ese sabor sin el cinturón, por lo que su respuesta fue contundente.

“No. Si el Zurdo gana, no quiero pelear con mexicanos. Pienso que el Zurdo tiene muchas chances de ganar. Quiero que gane. Si gana yo quiero la revancha con Bivol”, dijo Canelo Álvarez a ‘Fighthype’.

Ante estas declaraciones, la reacción del Zurdo Ramírez no tardó en llegar y él sí manifestó su deseo por medirse ante Canelo Álvarez, aunque sin asegurar nada, pues sabe que el combate podría darse en un escenario hipotético, más no hay nada seguro.

“Bueno, no sé realmente lo que está pensando, ni su equipo. Pero la gente quisiera ver esa pelea y tal vez suceda, o tal vez no, ya veremos. Ahorita sólo me enfoco en la pelea por el título y después quiero pelear contra más gente (ganadora) y eso es todo lo que importa en este momento”, dijo en entrevista con IFLTV.

Canelo Álvarez ha manifestado su deseo por enfrentar a Bivol una vez que culmine su trilogía ante Gennady Golovkin, pero si el Zurdo lo derrota, los planes podrían cambiar. Vienen cosas interesantes dentro del boxeo.