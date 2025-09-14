¡Tragedia en Monterrey! Fuerte choque de camión contra farmacia deja 12 heridos

La noche del sábado en Monterrey, NL, quedó marcada por un grave accidente vial. El fuerte choque ocurrió después de que un camión de ruta urbana perdió el control y se estrelló contra una farmacia en pleno centro de la ciudad, dejando un saldo de 12 personas lesionadas. Protección Civil de Nuevo León, la Cruz Roja y personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas participaron en el operativo de emergencia que buscó contener la tragedia.

Camión provoca destrozos y deja lesionados en el centro de Monterrey

El choque ocurrió minutos antes de las 23:00 horas, cerca de las 22:43 horas en el cruce de la avenida Benito Juárez norte con Arteaga poniente, una de las zonas más concurridas del primer cuadro de Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, el camión urbano impactó primero a un vehículo particular, para después incrustarse contra la fachada de una farmacia, provocando pánico entre transeúntes y clientes que se encontraban en la zona.

En cuestión de minutos, equipos de rescate se movilizaron para atender a los lesionados. Ocho personas fueron trasladadas de urgencia a hospitales cercanos, mientras que cuatro más recibieron atención médica en el lugar y posteriormente pudieron abandonar la zona del percance.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TRAGEDIA EN YUCATÁN: CHOQUE DE TRÁILER EN LA CARRETERA MÉRIDA-CAMPECHE DEJA 15 MUERTOS

La rápida reacción de cuerpos de emergencia permitió controlar la situación y evitar un escenario aún más grave.

El conductor de la unidad permaneció en el sitio para colaborar con las autoridades; elementos de Tránsito de Monterrey y de la Secretaría de Movilidad realizaron los primeros peritajes para deslindar responsabilidades y determinar si el accidente estuvo relacionado con una falla mecánica, exceso de velocidad o un posible descuido al volante.

Vecinos de la zona aseguraron que este cruce ha sido escenario de múltiples incidentes debido al intenso flujo vehicular, lo que exige reforzar la vigilancia y la cultura vial en la ciudad.

La Fiscalía de Justicia de Nuevo León dará seguimiento a las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y garantizar la atención a las víctimas.