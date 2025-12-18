Con la llegada del mes de diciembre, las posadas, los aguinaldos y las piñatas se convierten en protagonistas de las celebraciones en México. Entre dulces, frutas y golosinas, hay un elemento que nunca falta: el cacahuate, un alimento mexicano tradicional y altamente nutritivo que forma parte de la identidad de las fiestas decembrinas.

Pero detrás de cada puñado de cacahuates que llega a la mesa, existe una historia de trabajo arduo, paciencia, además de conocimiento agrícola que comienza mucho antes de la temporada navideña.

¿Dónde y cómo se produce el cacahuate que consumimos en Navidad?

Para conocer su origen, Fuerza Informativa Azteca se adentró en el municipio de Rodeo, en el estado de Durango, una de las principales zonas productoras de la entidad. Desde muy temprano, jornaleras y jornaleros comienzan su día en el campo.

“Desde las 6 de la mañana ya andamos aquí nosotros”, relata Natividad Barraza, recolectora de cacahuate, quien forma parte de las cuadrillas que participan en la cosecha.

La producción de cacahuate es un proceso que toma cerca de seis meses. Primero se siembra, luego se deja crecer durante aproximadamente cinco meses, y finalmente llega el momento de la cosecha, una de las etapas más demandantes.

¿Por qué Rodeo es ideal para el cultivo del cacahuate?

El cacahuate requiere tierras especiales, principalmente suelos limosos y arenosos, que facilitan su desarrollo y extracción. En Rodeo, esta condición se ve favorecida por la cercanía con el río Nazas, una fuente natural de agua abundante que beneficia los cultivos.

“Hay que cribar el cacahuate, quitarle raíces y hojas, dejarlo lo más limpio posible”, explica Martha Molina López, otra recolectora de cacahuate, al describir el proceso manual de limpieza que garantiza la calidad del producto. Después de su cosecha, el cacahuate se deja entre 6 y 8 días bajo el sol para reducir su humedad. Posteriormente, pasa al tostado, que dura entre 40 y 45 minutos a temperaturas de 140 a 160 grados Celsius.

Producción de cacahuate en Durango

De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de Durango (SAGDR), en 2024 se sembraron 240 hectáreas de cacahuate en el estado, de las cuales 114 correspondieron al municipio de Rodeo, consolidándolo como un referente regional.

Así que la próxima vez que disfrutes cacahuates en una posada, recuerda el esfuerzo de las manos que los cultivaron; ¿valoramos lo suficiente el trabajo de quienes hacen posible los sabores de nuestras tradiciones?

