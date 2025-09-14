Accidente entre tráiler y taxi colectivo en Mérida-Campeche deja 15 muertos en Yucatán

La tarde de este sábado 13 de septiembre se registró un fatal accidente en el kilómetro 127 de la carretera federal Mérida–Campeche, que dejó como saldo preliminar de 15 personas muertas.

Autoridades informaron que todo ocurrió tras la volcadura que involucró un camión de carga, un vehículo particular y un taxi colectivo en el tramo Chocholá-Kopomá, a la altura del municipio Kopomá, Yucatán.

¿Qué pasó en la carretera Mérida-Campeche?

El accidente ocurrió en la localidad de Kopomá, cuando el taxi que trasladaba presuntamente a trabajadores de construcción, se estrelló contra un tráiler, ocasionando que las unidades se prendieran en llamas.

Las víctimas quedaron dispersas sobre la carretera, lo que obligó a las autoridades a cerrar la circulación, mientras se realizan las labores de rescate y levantamiento de los cuerpos.

Hasta el momento se reporta que al menos 5 personas quedaron calcinadas, mientras que 2 personas fueron trasladadas de urgencia a un hospital cercano.

Más tarde, las autoridades confirmaron que la cifra de heridos subió a 13 personas, muchas de ellas de gravedad.