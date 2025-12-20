2025: Un año bajo la mirada periodística de Carolina Rocha

El 2025 fue un año de contrastes, de retos profundos y de historias que reflejan la realidad de millones de personas en México. Desde los primeros días del año, los reportajes de Carolina Rocha en Hechos Sábado se propusieron acompañar los sucesos que marcaron la agenda nacional a través de relatos humanos, cercanos y documentados.

Las cámaras de Azteca Noticias recorrieron ciudades, comunidades rurales y fronteras, siguiendo de cerca fenómenos que impactaron la vida cotidiana: el cuidado de las mascotas en un sistema veterinario público debilitado, la migración marcada por el endurecimiento de la política estadounidense y la resistencia de quienes se quedan en sus comunidades de origen.

A lo largo del año, estas historias construyeron un retrato del país: uno donde conviven el abandono institucional, la esperanza, la innovación y la capacidad de adaptación. Un 2025 contado desde las personas, sus decisiones y sus luchas.

Mascotas y el costo de la salud animal

Carolina Rocha comenzó el año con un enfoque en una realidad compartida por millones de familias: el cuidado de las mascotas. Con más de 35 millones de hogares en México que tienen al menos un animal de compañía, los reportajes mostraron cómo los costos veterinarios se han vuelto inaccesibles para muchos.

El Hospital Veterinario de Iztapalapa, inaugurado en 2016 como un referente de atención pública, refleja el deterioro por la falta de presupuesto y continuidad institucional. Servicios como cirugías dejaron de ofrecerse, obligando a rescatistas y dueños a enfrentar gastos de miles de pesos para salvar a sus animales.

Migración: el año marcado por el fenómeno Trump

El endurecimiento de la política migratoria en Estados Unidos marcó el inicio de 2025. A través de testimonios de familias migrantes, los reportajes documentaron a quienes intentaron cruzar la frontera en los últimos días antes del cambio de gobierno estadounidense.

Las historias retrataron la incertidumbre, la esperanza persistente y la resignación de quienes contemplan regresar a sus países de origen o buscar nuevas rutas. El sueño migrante siguió vivo, incluso cuando el panorama político anunciaba un cierre cada vez más severo.

El impacto de la migración en las comunidades rurales

Desde la capital, Carolina Rocha se trasladó al campo mexicano. Ahí, la migración se vive de otra forma: hogares fragmentados, mujeres que sostienen a sus familias y comunidades que aprenden a sobrevivir sin depender únicamente de los dólares enviados desde el extranjero.

Los testimonios mostraron que, pese a la ausencia de muchos hombres, el trabajo local (en el campo y la construcción) sigue siendo una alternativa real. La migración no siempre es la única opción, aunque continúa siendo una de las más atractivas.

Innovación mexicana que cruza fronteras

Entre las historias contadas por Carolina Rocha en 2025 también destacó el talento mexicano que logró trascender fronteras. Emprendedores apostaron por transformar un símbolo nacional, el nopal, en una alternativa sustentable para la industria global.

El desarrollo de cuero vegano a base de cactus, patentado y utilizado incluso en eventos internacionales como los Juegos Olímpicos de París, mostró que la innovación puede crecer cuidando el medio ambiente y a las comunidades que participan en la cadena productiva.

2025: Un año contado desde la gente

Los reportajes de Carolina Rocha en Azteca Noticias recorrieron México para documentar sus problemáticas, pero también sus soluciones. Cada historia sumó un rostro, una voz y una experiencia que ayudó a entender el país más allá de las cifras y los discursos oficiales.

2025 fue un año de retratos, de historias y de retos, contado desde el terreno y desde quienes viven día a día las consecuencias de las decisiones públicas y privadas.