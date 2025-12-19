Descubre Aguascalientes: más de 200 tesoros culturales, históricos y naturales te esperan

Aguascalientes, uno de los estados más pequeños de México con más de 5 mil kilómetros cuadrados, se distingue por su riqueza cultural, histórica y natural.

Con más de 200 sitios de interés, la entidad ofrece opciones ideales para turistas locales y foráneos durante las vacaciones de Navidad y fin de año.

Su centro histórico, considerado patrimonio cultural de la nación, resguarda joyas arquitectónicas como el Teatro Morelos, el Templo de San Antonio y el Jardín de San Marcos, punto de encuentro familiar con sus áreas verdes y esculturas de cantera rosa.

“Que se vengan a visitar Aguascalientes, es muy hermoso nuestro estado, muy hermoso. Y hay muchas cosas que visitar, muchas partes que visitar”, dijo Gregorio Calvillo, invita a todos a conocer Aguascalientes.

Fuera de la capital, municipios como Calvillo, San José de Gracia y Real de Asientos destacan por su identidad, gastronomía, tradiciones y paisajes naturales, mientras que zonas como El Ocote y El Picacho, en Jesús María, son perfectas para actividades al aire libre.

Autoridades locales invitan a turistas a conocer y disfrutar la hospitalidad hidrocálida, que combina historia, cultura y naturaleza en cada rincón del estado.

“Amo mucho haber nacido aquí en Aguascalientes porque está muy bonito y pues para todos los turistas que no se han animado a venir, pues están superinvitados, no solo de mi parte, sino de todas las personas aquí en Aguascalientes”, dijo Sofía Cabrera, habitante de Aguascalientes.