Asalto armado en carretera de Tabasco exhibe el rostro del robo de vehículos y la impunidad

El robo de vehículos en Tabasco con violencia sigue imparable de forma directa contra los ciudadanos. Uno de tantos casos que golpea a los tabasqueños se registró sobre la carretera La Isla, en el municipio de Centro, a escasos metros del Hospital de Alta Especialidad Juan Graham.

Eran alrededor de las seis de la mañana cuando una familia se detuvo a revisar su unidad; fue en ese momento cuando dos hombres armados aprovecharon la situación para encañonarlos y obligarlos a internarse en un terreno baldío, donde los despojaron del automóvil y de todas sus pertenencias.

Robo de vehículos en Tabasco ocurre a plena luz del día y con violencia armada en carreteras

El hecho no es aislado. De acuerdo con registros oficiales y testimonios recabados, en Tabasco se reportan en promedio cinco robos de vehículo al día, muchos de ellos cometidos con armas de fuego. Juan Carlos Priego, profesor y una de las víctimas, narró el impacto que deja este delito más allá de la pérdida material.

“La sensación es impotencia, es coraje, es confirmar que efectivamente estamos en un estado de ausencia de derecho, al final de cuentas, no tenemos garantías”, expresó Juan Carlos Priego.

Tras el asalto, Juan Carlos acudió primero a la policía local, luego fue canalizado a la Guardia Nacional y finalmente presentó su denuncia ante la Fiscalía del Estado; sin embargo, su vehículo no fue recuperado y, hasta ahora, tampoco ha recibido respuesta del seguro.

El problema, advierten especialistas y actores políticos, afecta a todos los sectores sociales. Incluso quienes han ocupado cargos públicos han enfrentado situaciones similares. La diputada Patricia Lanestoza lo resume así:

“Y jamás encontraron mi carro y jamás me dieron respuesta, la gente se enfrenta a eso precisamente, a la desidia de que no encuentra ningún eco en la autoridad para encontrar su vehículo”, expresó Patricia Lanestoza.

Más de mil 900 denuncias por robo de vehículos en Tabasco confirman un delito con alta impunidad

Durante el sexenio encabezado por Adán Augusto López, se reportaron 23 mil 615 vehículos robados en Tabasco, lo que equivale a un automóvil cada cinco horas; cerca del 80 por ciento de los casos ocurrió a punta de pistola. Para el abogado y ex policía estatal Alejandro de la Cruz, la falta de resultados tiene raíces profundas.

“Y sí tuvo mucho que ver porque la delincuencia se sintió cobijada por el gobierno del estado… sin embargo, estas bandas siguen operando porque no hay una estrategia de seguridad que logre para este tipo de delitos, verdad, seguimos operando con las mismas estrategias, creo no han sido funcionales”.

En lo que va del año, el gobierno federal ha contabilizado más de mil 900 denuncias por robo de vehículo en Tabasco, un delito que, por la alta impunidad, continúa siendo una fuente de ganancias millonarias para la delincuencia.