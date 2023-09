¿Te sientes enfermo todo el tiempo? 14 de cada 100 mexicanos padece hipocondría

En México, 14 de cada 100 personas pasa por un proceso de somatización o hipocondría alguna vez en su vida, así lo reveló el Coordinador de la Clínica de Género y Sexualidad del Instituto Nacional de Psiquiatría “Dr. Ramón de la Fuente Muñiz”, Alfredo Whaley Sánchez.

La cifra mencionada es similar a la prevalencia de quienes padecen trastornos de ansiedad. Es una condición que afecta más a mujeres que a hombres y se presenta a partir de los 30 años de edad en personas que sufren cuadros de ansiedad, depresión o son aprensivas.

¿Qué es la hipocondría o somatización?

La somatización o hipocondría es un trastorno mental que se caracteriza por magnificar la gravedad de una enfermedad, a pesar de contar con evidencia clínica de su inexistencia.

El trastorno de ansiedad por enfermedad o hipocondría, como se conoce popularmente, es una condición que desarrollan los pacientes al creer que ciertos padecimientos en su cuerpo son un síntoma de algún mal.

Puede haber niveles de este trastorno, de acuerdo con lo informado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Algunas personas desarrollan la idea de la posible afección un par de días, luego lo olvidan y pueden seguir con su vida. Otras llegan a tener limitaciones en su funcionamiento cotidiano por pensar en los síntomas, los males probables y en la búsqueda de soluciones.

Quienes padecen esta patología tienen viven con angustia, ansiedad, preocupación e intranquilidad; sienten que los especialistas no le han diagnosticado correctamente, por esta razón “estos pacientes suelen ser poco queridos por el personal de salud”, señala Luis Carlos Faudoa Mendoza, académico del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina.

Cualquier síntoma físico, como colitis, dolor de cabeza continuo u otro, se interpreta como la presencia de un tumor maligno o alguna enfermedad que le puede causar la muerte.

Hipocondría afecta a la vida cotidiana

Dolores Mercado Corona, docente de la Facultad de Psicología (FP), explica que “este trastorno puede llegar a una situación extrema, ser lo único que piensa la persona. Las ideas como: ‘estoy mal’, ‘qué me va a pasar si me muero’ y otras parecidas que se repiten y afectan la vida cotidiana son parte de esta condición”. Asimismo, aclaró que el trastorno de ansiedad por enfermedad no es obsesivo-compulsivo, pero comparte algunas características.

Esta condición tiene en común mucho de comorbilidades con los trastornos de ansiedad; fisiopatológicamente comparte características con los neurotransmisores y las vías en el cerebro, esto de acuerdo con Faudoa Mendoza.

“Alguien que ya tiene este problema siente alivio después de que el personal de salud descartó algún padecimiento. Pero los siguientes días vuelve a estar intranquilo por la misma enfermedad u otra nueva. Aquí es cuando se hace adictivo tener inquietud, luego certeza, enseguida placer, con el tiempo su cuerpo se acostumbra a ello”, apunta.

¿La hipocondría tiene solución?

La terapia cognitivo-conductual, la cual recomienda Mercado Corona. “Está dirigida específicamente a tratar de lograr un cambio en el conocimiento de una estructura que designa algo como peligroso”.

Se recomienda evitar las respuestas instantáneas y alarmantes ante cualquier síntoma en el cuerpo, esperar y observar si realmente existe una enfermedad. La experta sostiene que “cambiamos nuestras cogniciones a lo largo de nuestra vida. No somos los que éramos hace 10 o 20 años, porque nuestras experiencias nos van modificando”.