La extraña coincidencia que une a Einstein, Hawking y el número Pi cada 14 de marzo

Cada 14 de marzo, Día Internacional de las Matemáticas, la comunidad de matemáticas recuerda no solo el Número PI (π),, también a grandes exponentes de la ciencia como Albert Einstein y Stephen Hawking.

¿Qué tienen en común Albert Einstein y Stephen Hawking y el número PI? El 14 de marzo se conoce por el Día del Número Pi (π), una fecha en la que no solo se hace referencia a esta constante matemática, sino también a la fecha en que murieron dos de los grandes exponentes de las ciencias y las matemáticas.

Hoy es el Día de π dedicado al número pi por la forma en que se escribe en los Estados Unidos, el 14 de marzo (3/14). El número π es la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. Su mayor utilidad es llevada a cabo en matemáticas, física, ingeniería, etc pic.twitter.com/kguby6dKn9 — santiago sorli (@sorli17535) March 14, 2026

El símbolo de π representa la relación entre la longitud de la circunferencia de un círculo y su diámetro.

Aunque sus primeras apariciones se pueden ubicar en el antiguo Egipto, no es hasta que Arquímides desarrolló uno de los primeros métodos precisos para calcular Pi, usando polígonos inscritos en un círculo.

¿Dónde se encuentra Pi en la vida diaria?

Aunque parecería que este número irracional solo es una constante en la vida de los matemáticos, estas son algunas de las aplicaciones en donde se pueden encontrar.



Diseño de engranajes y ruedas

Construcción de edificios y puentes

Simulación de fenómenos naturales

Diseño de relojes

También en el GPS

Para el trazo de las trayectorias de la navegación aérea

Funcionamiento del microondas

Cálculo de la longitud de las ondas sonoras

Día del número Pi pic.twitter.com/RZJLp6VWli — Francisco M. Ortega (@franmaop) March 14, 2026

¿Qué relación tiene el Número Pi y Albert Einstein y Stephen Hawking?

En 1988, el físico estadounidense Larry Shaw instauró el 14 de febrero como el Día Número Pi en el Museo Exploratium, de San Francisco. Pero fue hasta 2009 cuando se oficializó la fecha por la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Esta fecha, 14 de marzo, no solo reúne la fecha de cumpleaños del científico Albert Einstein, ocurrido en 1879 también la de la muerte del físico, astrofísico y divulgador científico Stephen Hawking, quien murió el 14 de marzo de 2018.

Además del Día Internacional de las Matemáticas, también se conmemora el Día Internacional de la Endometriosis y el Día Internación de Acción por los Ríos.