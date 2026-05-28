¡Era para su cesárea! Embarazada transfiere 30 mil pesos a una taquería por error y se niegan a devolverlos (VIDEO)

Una mujer embarazada se volvió viral en redes sociales tras compartir la historia de cómo es que perdió más de 30 mil pesos por un simple error de dedo; el dinero sería utilizado para el nacimiento de su bebé, desatando la indignación de las y los usuarios.

El dinero fue transferido por error a una taquería de Cuautitlán Izcalli, Estado de México; lugar que visitó hace unos meses atrás.

Todo quedó a la "buena voluntad": El calvario de la mujer tras el error en su banca móvil

¿Fueron las prisas? En el video, la mujer de 36 semanas de embarazo, cuenta cómo es planeaba transferir el dinero de una cuenta de banco a otra para poder retirarlo en ventanilla; sin embargo, por hacerlo rápido se equivocó de usuario.

La mujer aclara que no se dio cuenta hasta llegar a la institución bancaria, donde le dijeron que el dinero, que sería utilizado para su cesárea, no estaba en su cuenta.

"Por andar apurada, por hacerlo rápido (...) No me di cuenta, hasta que llego a ventanilla y me dicen que había saldo insuficiente", explica en el video.

Llamó al banco para reportar el problema; sin embargo, le aclararon que el dinero únicamente podría ser devuelto por el usuario a quien lo depósito, por lo que todo quedaba a la "buena voluntad" de la otra persona.

El dinero fue depositado a una taquería en Cuautitlán Izcalli, Edomex. Lugar que visitó en el mes de diciembre, ya que ella es de Guadalajara.

Amenazas de golpes y negativas: La violenta reacción de la taquería al reclamar el dinero

Al darse cuenta de quién había recibido su dinero, mandó a uno de sus familiares a la taquería para que les explicara el problema; sin embargo, nada salió como esperaba, pues los trabajadores del establecimiento se negaron a devolverlo, asegurando que ellos "no habían recibido nada", además de amenazar con golpearlo.

"Las personas de la taquería se pusieron agresivas con mi cuñado, lo amenazaron con golpearlo", explicó en su video.

"Yo estoy segura que sí regresaría ese dinero". La mujer aseguró estar consciente de su responsabilidad en la situación, pero lamentó que la persona que recibió el dinero no tuviera la honradez para regresarlo.

¿Le regresaron los 30 mil pesos a la mujer embarazada?

El video de la denuncia se hizo viral en redes sociales, alcanzando miles de comentarios que aseguraban sentirse indignados con la situación. Incluso, algunos usuarios lograron dar con el nombre de la taquería.

La mujer aseguró que los 30 mil pesos no se los devolvieron, explicando que quería concentrarse al cien por ciento en sus bebé.

A pesar de que la mujer puso en privado el video, sus otras publicaciones están llenas de comentarios en el que le preguntan que fue lo qué pasó con el dinero.

"No, no me han devuelto el dinero, fue ya hace varios meses y la verdad no creí que se haría viral (...) Solo quería que llegara al taquero y poder tener empatía en su momento", explicó en un comentario.