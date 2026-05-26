¡China sorprende al mundo! Espectáculo aéreo de drones más grande de la historia

Una vez más China captó la atención mundial debido a sus avances en tecnología, esto luego de que protagonizara un espectáculo aéreo sin precedentes, el show de drones más grande de la historia. Este evento no solo se descató por su magnitud, sino por su complejidad visual y tecnológica que fue utilizada para el show, que en redes sociales ya consideran como uno de los espectáculos de drones más impactantes que jamas realizados.

Más de 33 mil drones chinos fueron sincronizados para iluminar el cielo nocturno de la ciudad de Dujiangyan, en la provincia chinde de Sichuan, que fueron suficientes para romper un Record Guinness por la mayor exhibición áerea simultánea que se haya realizado hasta ahora.

China's drone technology entered a new era as 33,000-plus drones performed a record-breaking light show in Dujiangyan City of southwest China's Sichuan Province, setting Guinness World Records for the largest simultaneous drone flight and the largest aerial pattern.#China… pic.twitter.com/zTpol4fuZw — CCTV+ (@CCTV_Plus) May 26, 2026

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VIDEO viral: Impresionante espectáculo de drones en China

Conforme a la certificación oficial del Guinness World Records, durante este evento se utilizó un total de 33 mil 615 drones, por lo que se logró establecer un par de nuevos récorda mundiales: La mayor cantidad de drones volando en simultáneo, además de la formación aérea más grande creada con este tipo de tecnología.

Durante este espectáculo de drones se desarrollóun total del cuno capítulos temáticos entre los que se combinó la cultura china, la renovación urbana, además de la innovación. Los miles de drones formaron figuras gigantes que iluminaron el cielo nocturno, entre estas se incluyeron constelaciones tradicionales orientales, islas flotantes, pandas gigantes, además de símbolos inspirado en la historia de la ciudad de Dujiangyan.

¿Por qué el show de drones en Sichuan llama tanto la atención?

Uno de los momentos cumbre sucedió precisamente durante el comienzo del espectaculo de drones, justo cuando los artefactos voladores representaron las 28 constelaciones de Oriente, una clara referencia a la filosofía de China acerca de la armonía entre la humanidad y la naturaleza.

33,516 drones. One sky. A record-breaking night. More than 33,000 drones rose together above Dujiangyan, Chengdu, setting a new Guinness World Record once again. As the massive drone swarm lit up the night, giant constellations and ancient Chinese star maps unfolded across the… pic.twitter.com/pcy9T7KRU3 — Shenzhen Channel (@sz_mediagroup) May 25, 2026



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Las imágenes del eséctáculo de drones, que rápidamente se hicieron virales en redes, cautivaro por la precisión milimétrica de las formaciones, además de la capacidad de coordinación aérea en tiempo real. Expertos consideran que este tipo de eventos reflejan el rápido avance de China en la industria tecnológica, así con en la Inteligencia Artificial, la automatización y los sistemas de vuelo coordinado.