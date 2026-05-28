Cae la influencer peruana Nadeska Widausky Gallo; es acusada de trata de personas

Nadeska Widausky, influencer, modelo y organizadora de eventos, quedó detenida en Perú por petición de la Interpol, que a su vez cumplió una solicitud de las autoridades de Bélgica. La celebridad de internet es acusada de tres delitos, entre ellos, el de trata de personas.

Tras ser aprehendida, aseguró que las denuncias en su contra son falsas y culpó a un supuesto estafador de su detención.

¿De qué delitos se le acusa a Nadeska Widausky en Bélgica?

La mujer de 33 años de edad tenía una alerta roja internacional emitida el 21 de mayo de 2026 para su captura por autoridades judiciales de la ciudad de Brujas, en Bélgica, debido a una investigación por proxenetismo, trata de personas y robo con violencia.

Jorge Pérez, comandante de búsqueda de prófugos de Interpol, aseguró que la modelo podría enfrentar 20 años de prisión por los delitos de los que se le acusa.

#AudienciaPJ. 33 Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima realiza audiencia virtual de detención con fines de extradición contra la ciudadana Nadeska Widausky Gallo, solicitada por las autoridades de Bélgica quienes le atribuyen los delitos de trata de personas, proxenetismo… pic.twitter.com/IJYtau4wik — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) May 27, 2026

La defensa de la influencer peruana tras su captura

La policía belga la acusa de tener vínculos con una red de trata de personas. Julio Gago Vicuña, abogado de Nadeska, aseguró que la denuncia fue interpuesta por un primo de su cliente, quien le tiene “enemistad por un tema de un préstamo”.

Esta acusación no es lo único que ha enfrentado Nadeska Widausky, ya que en abril de 2025, ella y su pareja perdieron su departamento y un estacionamiento valuados en más de 255 mil dólares, debido a que la fiscalía argumenta que fueron comprados con dinero ilícito.

La influencer comparte en sus redes sociales evidencias de su trabajo como organizadora de eventos, así como sus viajes lujosos a diferentes países.

El historial de escándalos y vínculos policiales de la modelo

Este no es el primer problema de Nadeska Widausky, debido a que en 2015 protagonizó los titulares de medios en Perú después de ser encontrada en el interior de un taxi donde fue asesinado el narcotraficante Alberto “Chino” Saucedo. Tras ello, la influencer denunció que sufrió un atentado en su casa y pidió protección de la policía.

En 2017, Widausky también fue relacionada con la muerte de otro criminal llamado Luis Moreno Senepo, luego de que footgrafías de los dos fueron encontradas en el celular del delincuente abatido por 22 impactos de bala.

Aunque en un inicio la influencer negó las versiones sobre un vínculo sentimental con Moreno Senepo, terminó por reconocer que tenía amistad con él.