VIDEO: ¡Terror en pleno tráfico! Pareja descubre una enorme rata en su parabrisas; estaba escondida en el motor

¡Pánico en hora pico! En redes sociales se viralizó un video que muestra cómo una rata caminaba por el parabrisas del automóvil de una pareja, cuando se encontraban en pleno tráfico.

Al parecer, el animal se encontraba escondido dentro del motor y salió en pleno embotellamiento, una escena que causo terror e impresión en redes sociales.

"Tengo miedo, bebé": Así fue la aparición de la rata en pleno tráfico

"¡Una rata!!" En el video se puede ver como es que la rata camina tranquilamente por el parabrisas del vehículo, oliendo y examinando la zona en la que estaba parada, mientras el carro se encontraba detenido en pleno tráfico.

Las imágenes muestran como es que el roedor comienza a subirse poco a poco por el vidrio del parabrisas, causando que la mujer que iba abordo del vehículo soltara un fuerte grito.

Al no saber cómo actuar, el conductor activa los limpia parabrisas para asustar al animal; sin embargo, este es golpeado y arrastrado por el vidrio. Al recibir el golpe, la rata ingresa al cofre para resguardarse.

"Tengo miedo, bebé (...) Mejor oríllate", se puede escuchar decir a la mujer en el video, después de que le roedor se refugiara en el motor del carro.

Aunque no está confirmado, parece que los hechos ocurrieron en el tráfico de la Ciudad de México, a finales del mes de abril, pues la pareja cuenta con otro video en su cuenta de TikTok.

¿Qué pasó con la rata? Usuarios reaccionan al video del roedor en el auto

La pareja siguió grabando unos segundo más para ver si la raya volvía a salir de su escondite, pero ya no hubo rastros de ella, por lo que dejaron de grabar.

En los comentarios del video de la rata, los usuarios preguntan qué pasó con el animal; sin embargo, la pareja no ha dado más detalles sobre si el roedor.

Por otro lado, las y los usuarios en redes sociales comentaron que estas imágenes habían desbloqueado un nuevo miedo al ir circular por el tráfico de México.