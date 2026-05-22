¿Te espantó? Potente rayo sacude la CDMX, su estruendo se escuchó en casi toda la ciudad | VIDEO

La intensa tormenta que cayó durante la noche del 20 de mayo sobre la Ciudad de México dejó una escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales: un poderoso rayo iluminó el cielo del norte de la capital, además de que provocó un estruendo que pudo escucharse en distintos praçticamente toda la CDMX.

El fenómeno fue captado en video desde la alcaldía Azcapotzalco, con vista hacia el Cerro del Chiquihuite y el Pico Tres Padres, en la zona limítrofe entre la Ciudad de México y el Estado de México. Las imágenes muestran cómo una intensa descarga eléctrica atraviesa el cielo nocturno en medio de las nubes de tormenta, generando un impresionante destello seguido de un poderoso estruendo.

#rayo AUDIO REAL Cerro #chiquihuite y Pico 3 Padres desde México Mexico City CDMX 20-MAYO-2026 20:09 hrs vista al Norte desde Azcapotzalco video https://t.co/gS1dNYjjyR @webcamsdemexico timelapse a vel. real, 1/10 o 0.1x, vel. real pic.twitter.com/B9avcxnWej — Luis R. (@alemania7) May 21, 2026

¿Dónde cayó el rayo que sorprendió a la CDMX?

De acuerdo con el video difundido por Webcams de México, el fenómeno fue registrado alrededor de las 20:09 horas del 20 de mayo de 2026. La descarga eléctrica se observó entre el Cerro del Chiquihuite y el Pico Tres Padres, una zona elevada al norte de la capital donde frecuentemente se presentan tormentas eléctricas durante la temporada de lluvias.

Cabe decir que el material fue compartido en velocidad real y permitió apreciar la magnitud del relámpago y el sonido auténtico del impacto.

⚡🇲🇽 Rayos cruzan el cielo y regalan postales impactantes sobre Ciudad de México #CDMX esta noche. ¿Ya viste el espectáculo allá afuera? 🌃🌩️



Vista Sur desde Torre Latino y vista #Zócalo vía @GranHotelCM cámara lenta pic.twitter.com/nB1RACrlEh — Webcams de México (@webcamsdemexico) May 21, 2026

¿Por qué los rayos generan estruendos tan fuertes?

Especialistas explican que el sonido que acompaña a un rayo, conocido como trueno, ocurre debido al calentamiento extremo del aire alrededor de la descarga eléctrica.

En una fracción se segundo, la temperatura puede elevarse hasta más de 30 mil grados Celsius, provocando una expansión explosiva del aire que genera ondas sonoras capaces de escucharse a kilómetros de distancia.

En este caso, usuarios en redes sociales aseguraron haber escuchado el estruendo en las alcaldías del norte, centro y poniente de la capital del país.

¿Las tormentas eléctricas aumentan en temporada de lluvias?

Con el inicio de la temporada de lluvias en el Valle de México, las tormentas eléctricas se vuelven más frecuentes debido a la combinación de humedad, calor y sistemas atmosféricos inestables. Protección Civil recomienda a la gente que evite zonas abiertas, árboles, postes metálicos y estructuras elevadas durante tormentas eléctricas, además de desconectar aparatos electrónicos ante posibles variaciones de voltaje.

Este impresionante video del rayo nos hace recordar nuevamente la fuerza de la naturaleza, además de cómo, en cuestión de segundos, el cielo de la capital puede transformarse en un espectáculo tan fascinante como peligroso. La pregunta que muchos se hicieron tras escuchar el estruendo sigue resonando en redes: ¿alguna vez habías visto un rayo tan potente sobre la Ciudad de México?