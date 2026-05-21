Devastador incendio consume templo en Japón que albergaba la misteriosa “llama eterna” | VIDEO

Un histórico templo budista en el oeste de Japón quedó reducido a cenizas tras un fuerte incendio, en un hecho que conmocionan a fieles y turistas por igual. El fuego consumió el salón Reikado del templo Daishoin, en la prefectura de Hiroshima, un sitio famoso por albergar una legendaria “llama eterna” que ha pertenecido encendida durante más de mil 200 años.

Videos difundidos por medios japoneses mostraron al recinto completamente envuelto en llamas mientras que densas columnas de humo negro se elevaban sobre la isla de Miyajima, una de las zonas turísticas más visitadas de Japón. De acuerdo con autoridades locales y reportes de medios japoneses, no se registraron personas lesionadas.

Today, the Reikado hall, located near the summit of Mount Misen on Miyajima Island, Hiroshima Prefecture, burned to the ground.



The fire, which also spread to nearby woodland, was brought under control with no reported injuries.



Reikado belongs to the Daishoin temple, it was… pic.twitter.com/wvqRJpy2PA — Massimo (@Rainmaker1973) May 20, 2026

¿Qué provocó el incendio en el templo budista de Japón?

Aunque las investigaciones continúan, autoridades y bomberos indicaron que el incendio podría haber sido causado precisamente por la llama sagrada que el recinto protegía.

El salón Reikado quedó prácticamente destruido por el fuego, pero reportes locales señalaron que la histórica llama logró ser preservada y trasladada a un lugar seguro antes de que la estructura colapsara por completo. Cabe decir que el templo Daishoin es considerado uno de los sitios budistas más importantes de la isla de Miyajima, reconocida internacionalmente por su patrimonio cultural y espiritual.

A fire destroyed Japan's Reikado Hall of Daishoin Temple in Hiroshima prefecture, a site said to have hosted a flame burning for over 1,200 years, local authorities said pic.twitter.com/HooWVlc2GH — Reuters (@Reuters) May 21, 2026

Incendio en Japón: ¿Qué hace única a la llama eterna del templo Daishoin?

La llamada “llama eterna” tiene un enorme valor espiritual e histórico. Según la asociación turística de Miyajima, ese fuego fue encendido originalmente por el monje budista Kobo Daishi en el año 806. La tradición sostiene que la llama permanece viva desde los siglos dentro del Reikado Hall y se convirtió en uno de los símbolos espirituales más importantes de la región.

Su relevancia trascendió la religión: parte de esta llama fue utilizada para encender el fuego del memorial del Hiroshima Peace Memorial Park, dedicado a las víctimas del bombardeo atómico de 1945.

🔥 Un incendie a entièrement détruit le Reikadō de Miyajima (Hiroshima), lié au moine Kūkai

Ce lieu abritait la « Flamme inextinguible », censée brûler depuis 1 200 ans…

Un pan d’histoire qui s’éteint 😰pic.twitter.com/Lo9YOtCoSO — KRONIK Insights (@KRONIKInsights) May 21, 2026

La noticia genera un fuerte impacto en redes sociales y medios internacionales debido al simbolismo detrás de la llama sobreviviente. Para muchos japoneses, este fuego representa no solo la continuidad espiritual del budismo, sino también un mensaje de paz ligado a Hiroshima y a la memoria de la guerra. Mientras expertos evalúan los daños estructurales del templo, la preservación de la llama ha sido vista como un hecho casi milagroso

