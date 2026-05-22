El gobierno de Estados Unidos volvió a encender el debate global acerca del fenómeno OVNI y la vida extraterrestre. Este viernes, el denominado “Departamento de Guerra” estadounidense publicó una segunda tanda de archivos desclasificados sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP, por sus siglas en inglés), como parte del programa oficial PURSUE.

La liberación incluye videos, documentos históricos, reportes militares y material audiovisual relacionado con supuestos encuentros inexplicables registrados durante décadas. El anuncio fue realizado por Sean Parnell, portavoz principal del Pentágono, quien aseguró que el objetivo es avanzar en la “transparencia histórica” impulsada por la administración del presidente Donald Trump.

SECOND RELEASE OF UNIDENTIFIED ANOMALOUS PHENOMENA FILES 🛸⬇️https://t.co/kWE5tvdY9H pic.twitter.com/L959jf0G37 — The White House (@WhiteHouse) May 22, 2026

¿Qué es PURSUE y qué contienen los nuevos archivos OVNI?

El programa PURSUE (Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters), funciona como una plataforma oficial donde el gobierno de Estados Unidos publica expedientes previamente clasificados sobre Objetos Voladores No Identificados y/o Fenómenos Anómalos No Identificados.

A new batch of UFO files have just been released to the public.



The Department of War publishing a second wave of documents tied to PURSUE, a program releasing records connected to unidentified aerial incidents observed during military missions.



This latest batch adds another… pic.twitter.com/KuyMWLyDkM — Fox News (@FoxNews) May 22, 2026

Cabe recordar que la primera liberación de este tipo de materiales sucedió durante la jornada del pasado 8 de mayo de 2026. Ahora, en esta segunda tanda se incluyen nuevos videos captados por sensores militares, informes de inteligencia y registros históricos relacionados con incidentes ocurridos en distintas partes del mundo.

Entre los materiales más comentados aparecen supuestas grabaciones de objetos que realizan movimientos imposibles para la tecnología conocida, además de archivos relacionados con incidentes militares registrados entre los años de 1948 y 1950 en Nuevo México.

¿Trump realmente ordenó revelar información sobre extraterrestres?

Cabe decir que el propio Donald Trump confirmó públicamente que ordenó iniciar el proceso para identificar y liberar archivos relacionados con “vida alienígena y extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados y OVNIs”. El magnate republicano aseguró que existe un enorme interés público en estos temas y defendió la medida como parte de una estrategia de transparencia gubernamental.

Según el Departamento de Guerra de Estados Unidos, el portal oficial WAR.GOV/UFO ya recibió más de mil millones de visitas desde su lanzamiento hace apenas un par de semanas.

¿Los archivos prueban la existencia de extraterrestres?

No, hasta el momento, ninguna agencia estadounidense ha confirmado evidencia concluyente acerca de vida extraterrestre. Expertos y medios internacionales señalan que, aunque los documentos contienen casos sin explicación clara, no prueban que los objetos observados sean tecnología alienígena.

Aun así, la publicación desata teorías, debates, además de millones de comentarios en redes sociales, donde usuarios analizan cuadro por cuadro los videos liberados. Mientras el Pentágono prepara una tercera tanda de archivos, la expectativa sigue creciendo. La pregunta que divide al mundo es: ¿estamos frente a simples fenómenos aún no explicados… o al inicio de una revelación histórica?