Día Mundial de la Hamburguesa 2026: Te decimos el origen y datos curiosos que no sabías

Este jueves 28 de celebramos el Día Mundial de la Hamburguesa, un platillo que se ha convertido en una famosa comida que se sirve en varias cadenas grandes de comida, negocios pequeños y hasta en casa.

Las hamburguesas se han vuelto parte del menú de comida rápida y eso podría relacionarla directamente con Estados Unidos pero, ¿realmente nació en América del Norte?

Cuál es el origen de las hamburguesas

El origen de la hamburguesa es un debate actual que involucra a dos naciones, una en América y otra en Europa.

Algunas de las historias navales antiguas apuntan a que los inmigrantes alemanes que salían del puerto de Hamburgo hacia América a finales del siglo XIX preparaban un filete de carne picada sazonada (conocido como Hamburg steak) para que durara el viaje; sin embargo, fueron los cocineros estadounidenses quienes decidieron colocar esa carne entre dos rebanadas de pan para que los obreros pudieran comerla sin detener sus jornadas de trabajo.

Comer hamburguesas es saludable

Desde la perspectiva de las ciencias alimentarias, este platillo funciona como un platillo completo cuando se prepara con ingredientes frescos. El pan aporta los carbohidratos necesarios de los cereales; la lechuga, el jitomate y la cebolla integran las vitaminas de las hortalizas (plantas cultivadas); el queso aporta el calcio de los lácteos, y la carne molida del centro cubre la proteína.

El balance se rompe únicamente cuando se utilizan aderezos que son altamente procesados, como la catsup y la mayonesa, que elevan los niveles de azúcares y grasas saturadas por encima de lo recomendado.

Cuanta carne de hamburguesa se come en México al año

La hamburguesa tiene un protagonista clave que también se compra en mercados de México: la carne de bovino (carne de res). De acuerdo con los balances del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), el consumo anual por persona de este tipo de carne en nuestro país promedia los 15 kilogramos.

La república mexicana produce más de 2 millones de toneladas de esta carne al año, garantizando el abasto para los miles de restaurantes y hogares que preparan este platillo.

Hamburguesa más grande del mundo, ¿quién tiene este récord?

El récord de la hamburguesa más grande jamás cocinada pertenece a Wolfgang Leeb, Tom Reicheneder, Rudi Dietl, Josef Zellner, Hans Maurer y Christian Dischinge, quienes el 9 de julio de 2017, en Pilsting, Alemania, lograron un platillo de mil 164. 2 kilogramos (una tonelada).

Esta hamburguesa ganó un récord guinness y consistió de tres filetes de carne tomates, lechuga, pepinos, cebollas, catsup y un pan.

Fueron seis alemanes los cuales alcanzaron este récord mundial. |Record Guinness

Por qué el pan de hamburguesa lleva ajonjolí

El uso de semillas de ajonjolí en la tapa superior del pan no es un elemento al "ahí se va". Las panificadoras adoptaron esta práctica a mediados del siglo XX debido a que, al hornearse junto al pan, los aceites naturales del ajonjolí se activan y desprenden un aroma que provocaa que se estimule el olfato de la persona que se va a comer este delicioso platillo.

Además, estas pequeñas semillas aportan texturas crujientes que contrastan con la suavidad del pan y lo jugoso de la carne.

Promociones de Hamburguesas HOY

Este jueves, varias cadenas de comida tendrán promociones especiales por el día internacional de este platillo. Consulta las redes sociales de tu establecimiento favorito y asiste a celebrar esta fecha especial.