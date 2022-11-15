En el penúltimo mes del año es normal que muchas personas se pregunten qué días de descanso hay. De igual manera buscan saber si el 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana, es feriado en México. De acuerdo con la Ley Federal de Trabajo (LFT), publicada el 1° de abril de 1970, los días de descanso obligatorio se muestran en el Artículo 74 del documento.

Según el Gobierno de México, los días feriados o festivos tienen por objetivo que las y los trabajadores celebren con entera libertad las festividades cívicas o religiosas que se conmemoran en esas fechas.

Oficialmente hay ocho días feriados de descanso obligatorio por días festivos; sin embargo, también se determinan las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral.

Zócalo de la Ciudad de México|Twitter @GobCDMX

¿Qué día no se trabaja en noviembre?

En la LFT no están contemplados como días de descanso obligatorio el día 1° y 2 de noviembre; sin embargo, algunos centros de trabajo deciden otorgar los días de manera voluntaria.

Sin embargo, el tercer lunes de noviembre en conmemoración al Día de la Revolución Mexicana, que corresponde al 20 de noviembre sí es considerado como día festivo oficial en México. En ese caso, este lunes 21 es un descanso obligatorio.

Mosaico luminoso por Revolución Mexicana en el Zócalo capitalino|Twitter @martibatres

¿Qué pasa si se trabaja en días feriados?

En el Artículo 73 de la LFT se determina que los trabajadores no están obligados a prestar sus servicios en los días de descanso, pero si se quebranta esta disposición, el patrón pagará al trabajador un salario doble por el servicio prestado.

De acuerdo con información del gobierno de México, las y los trabajadores prestarán los servicios y tendrán derecho a que se les pague, independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio.

¿Qué hacer si se trabaja el 20 de noviembre y no se paga?

Para el caso de que se labore el día feriado y no se cubra, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) pone a la disposición los números telefónicos 01 800 911 7877 y 01 800 717 2942 para toda la República en donde se brindará orientación de forma gratuita.