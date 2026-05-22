Los temas más relevantes de la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum este viernes 22 de mayo
Detalle de los principales asuntos abordados durante la sesión de este viernes en Palacio Nacional. Sigue el minuto minuto de los temas relevantes de los que habló la presidenta.
En la mañanera de Sheinbaum correspondiente a este viernes 22 de mayo de 2026, se tocaron los temas más relevantes a nivel nacional e internacional. En Azteca Noticias te presentamos una síntesis de lo tratado en la jornada, minuto a minuto.
Mañanera de Sheinbaum hoy 22 de mayo: Los temas más relevantes de este viernes
Colaboración en materia de seguridad con EU
La presidenta Sheinbaum dijo que, para evitar “malos entendidos” entre la colaboración en materia de seguridad entre Estados Unidos y México, se acordó hacer reuniones de los gabinetes de seguridad de ambos países. Con mayor frecuencia.
Preciso que esto se acordó el día de ayer durante la visita que hiciera Markwayne Mullin, secretario de seguridad nacional de los Estados Unidos, al Palacio Nacional.
"Quedó muy claro qué la colaboración entre estados unidos y méxico es eso, es colaboración, es coordinación, que no hay subordinación y que es mejor para ambos países coordinarnos bien, ese es digamos nuestro posicionamiento que planteamos ahí y de parte de el secretario, hubo un reconocimiento del trabajo que está haciendo méxico y yo le planteé que por qué no, las reuniones que tenemos del entendimiento de seguridad pues se hacen más seguido para que no haya malos entendidos y que se esté dando seguimiento a la colaboración y se quedó que la próxima reunión de este grupo es en junio y que a partir de ahí pues se siga trabajando en la colaboración, entonces ese fue el tono de la reunión", dijo.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.