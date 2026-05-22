Morena alista dictamen para anular elecciones en por “injerencia extranjera”

En menos de lo que canta un gallo, Morena ya tiene listo el dictamen que incluye la "injerencia extranjera" como una causal explícita para anular elecciones locales y federales en México. La Comisión de Reforma Política-Electoral de la Cámara de Diputados, presidida por el morenista Víctor Hugo Lobo, distribuyó la noche de este jueves el proyecto de dictamen que busca reformar la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, una propuesta que fue presentada originalmente por Ricardo Monreal.

Con este movimiento, el oficialismo agiliza el camino en el Palacio Legislativo de San Lázaro para que la discusión y eventual votación del dictamen se realice el próximo martes en comisiones, abriendo la puerta a un nuevo y polémico criterio para revertir resultados en las urnas bajo el argumento de intromisión externa.

⚡ En tiempo récord, #Morena ya tiene dictamen que incluye la injerencia extranjera como causal para anular elecciones locales y federales.



La Comisión de Reforma Política Electoral, presidida por Víctor Hugo Lobo, distribuyó el proyecto de @RicardoMonrealA



El martes se… pic.twitter.com/m0BZ8jEYCx — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 22, 2026

La rapidez con la que se repartió el documento confirma la urgencia del bloque mayoritario por activar un escudo legal frente a los procesos electorales. El proyecto retoma de forma íntegra la propuesta de Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena, y fue procesado de manera exprés bajo la conducción de Víctor Hugo Lobo.

La oposición advierte un arma de censura

El reparto nocturno del dictamen encendió las alertas entre los partidos de oposición, quienes ven en esta reforma una trampa de Morena para desconocer sus posibles derrotas electorales inventando supuestos complots internacionales. Las críticas desde el bloque opositor no se hicieron esperar ante lo que es un avance autoritario.

El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, advirtió que la iniciativa impulsada por el diputado Ricardo Monreal para anular triunfos electorales por presunta injerencia extranjera en redes sociales podría convertirse en un mecanismo de censura y control político. pic.twitter.com/0ait84GnDt — Angel Gallegos (@gallegoso) May 21, 2026

"Nosotros por supuesto defendemos y siempre vamos a defender la soberanía de nuestro país, pero creemos que aquí hay gato encerrado, aquí hay un intento por censurar, de controlar a los medios de comunicación. De controlar lo que se publica en las redes sociales. Tan es así que no han querido publicar en la gaceta la ley secundaria. Solo conocemos lo que tiene que ver con el texto constitucional", denunció el senador panista Ricardo Anaya.