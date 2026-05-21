Mexicanos al Grito de Paz despliega mega lona contra narcopolíticos en el Zócalo de la CDMX

El colectivo ciudadano Mexicanos al Grito de Paz regresó este jueves a la plancha del Zócalo capitalino para desplegar una nueva megalona en la que exigen que se actúe de manera contundente en contra de los narcopolíticos. El grupo de manifestantes se colocó nuevamente en el mismo lugar frente a Palacio Nacional con el objetivo de hacer escuchar sus reclamos, desafiando de forma directa el bloqueo y la censura que sufrieron en ese mismo espacio de protesta hace apenas unas semanas.

Los rostros de la lona: Señalamientos directos contra figuras de Morena

En esta nueva intervención urbana sobre el suelo de la Plaza de la Constitución, la organización ciudadana subió el tono de la protesta al incluir los nombres e imágenes de figuras clave del partido oficialista. Los manifestantes extendieron el material a lo largo de la plaza para exhibir de forma directa los rostros del exmandatario Andrés Manuel López Obrador; el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el senador Adán Augusto López; el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, y la senadora con licencia Andrea Chávez, ligándolos de manera abierta a las consignas que exigen detener la complicidad institucional con las estructuras delictivas.

#LoÚltimo | Colectivo "Mexicanos al grito de paz" despliega mega manta en el Zócalo de la CDMX



Integrantes del colectivo colocaron nuevamente una mega manta sobre la plancha del Zócalo capitalino. Con esta protesta, el grupo de personas exige a las autoridades actuar de manera… pic.twitter.com/vFSDKnK7x3 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 21, 2026

El colectivo manifestó que mantendrá estas acciones en los espacios públicos de la capital de manera ininterrumpida. Su postura central apunta a que las investigaciones judiciales en el país no deben detenerse por pactos políticos o conveniencias de grupo, exigiendo que las fiscalías dejen de encubrir y persigan penalmente la colusión del crimen en los diferentes niveles de la administración pública, advirtiendo que ninguna medida de fuerza impedirá que sigan visibilizando a los narcopolíticos ante la ciudadanía.

El antecedente: Represión por lona frente a Palacio Nacional

Esta nueva movilización ocurre tras los hechos de censura denunciados por el colectivo hace unos días en el mismo lugar. En aquella ocasión, los integrantes de Mexicanos al Grito de Paz colocaron una lona frente a Palacio Nacional con la leyenda "Narcogobernantes" para visibilizar la infiltración del crimen en la política; sin embargo, el material fue retirado de manera inmediata por personal de seguridad del recinto oficial y por elementos policiales en menos de diez minutos.

El colectivo calificó el acto como un intento flagrante de bloqueo institucional, señalando que la rápida intervención de las autoridades para remover su mensaje buscaba silenciar la denuncia en la plaza pública. A pesar de que las autoridades justificaron el retiro argumentando la presunta falta de permisos para la colocación de la manta sobre la vialidad, los activistas acusaron que la medida atentó contra su derecho a la libre manifestación.