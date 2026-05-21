¿De qué trató la mañanera de la presidenta Sheinbaum? Resumen hoy jueves 21 de mayo

La presidenta, Claudia Sheinbaum, confirmó que el día de hoy se reunirá con el secretario de Seguridad de los Estados Unidos, Markwayne Mullin, en Palacio Nacional. Dijo que la intención es revisar el entendimiento de colaboración entre ambos países en materia de seguridad.

La mandataria también confirmó que se pospondrá la reunión que tendría el próximo lunes con Sara Carter, quien es la directora de la oficina de política nacional para el control de drogas, popularmente llamada “la zar antidrogas” de los Estados Unidos.

"Ayer me comentó Roberto en el tema de Sara Carter, que a lo mejor no viene el lunes, que se pospondría la reunión por asuntos de agenda es especialmente, hoy sí, recibimos al secretario de seguridad de Estados Unidos, se reúne primero conmigo y el gabinete de seguridad) y después ya se queda con el gabinete de seguridad) trabajando. Lo relevante para nosotros es que recuerden que se firmó un entendimiento con los Estados Unidos con el que venimos trabajando muy bien, entonces lo que queremos es que sigamos trabajando muy bien en el marco de ese entendimiento”, dijo.