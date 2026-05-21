¿De qué trató la mañanera de la presidenta Sheinbaum? Resumen hoy jueves 21 de mayo
Resumen informativo de los temas expuestos durante la conferencia matutina de este jueves en Palacio Nacional. Sigue los puntos tratados por Azteca Noticias.
El encuentro con los medios, desarrollado en el Salón de la Tesorería de Palacio Nacional, se enfocó en la presentación de datos sobre detenciones y en el seguimiento a los temas de la agenda pública. En Azteca Noticias detallamos los asuntos abordados en la sesión.
Mañanera de Sheinbaum hoy 21 de mayo: Los temas más relevantes de los que habló EN VIVO
Reunión con secretario de Seguridad de EU
La presidenta, Claudia Sheinbaum, confirmó que el día de hoy se reunirá con el secretario de Seguridad de los Estados Unidos, Markwayne Mullin, en Palacio Nacional. Dijo que la intención es revisar el entendimiento de colaboración entre ambos países en materia de seguridad.
La mandataria también confirmó que se pospondrá la reunión que tendría el próximo lunes con Sara Carter, quien es la directora de la oficina de política nacional para el control de drogas, popularmente llamada “la zar antidrogas” de los Estados Unidos.
"Ayer me comentó Roberto en el tema de Sara Carter, que a lo mejor no viene el lunes, que se pospondría la reunión por asuntos de agenda es especialmente, hoy sí, recibimos al secretario de seguridad de Estados Unidos, se reúne primero conmigo y el gabinete de seguridad) y después ya se queda con el gabinete de seguridad) trabajando. Lo relevante para nosotros es que recuerden que se firmó un entendimiento con los Estados Unidos con el que venimos trabajando muy bien, entonces lo que queremos es que sigamos trabajando muy bien en el marco de ese entendimiento”, dijo.
Sobre propuesta de reforma
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que se enviará una propuesta de reforma a la ley general de instituciones y procedimientos electorales para que, en el próximo periodo extraordinario del Congreso de la Unión, se fortalezcan las capacidades del INE para revisar que, en las candidaturas a algún cargo de elección popular en las elecciones intermedias del 2027, no haya candidatos con antecedentes de tener nexos o vínculos con el crimen organizado.
"Hay un tema de relevancia que tiene que ver con evitar que haya algún candidato o candidata de cualquier partido político que tuviera algún riesgo de vínculo con la delincuencia organizada, es algo que se ha estado trabajando, platicando desde hace tiempo y luisa maria tenía ya preparada esta propuesta y ayer tomamos la decisión de qué sea enviada de una vez porque tiene que tomarse en cuenta para el periodo electoral del 2027", dijo.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.